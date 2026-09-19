中國市場艱困和重整成本增加 福斯大幅下修全年財測

德國汽車巨擘福斯汽車集團今天警告，由於中國市場營運艱困、旗下子公司保時捷面臨問題及重整成本增加，預計全年獲利表現受衝擊達100億歐元（約新台幣3649億元），因此大幅下修全年財測。

歐洲汽車製造業龍頭福斯（Volkswagen AG）預計，2026年營業利益率僅為1%，遠低於先前預估的4%至5.5%。

與其他汽車製造商一樣，福斯正苦於應對轉型至電動車所帶來的成本，同時也受到全球最大汽車市場中國的需求下滑與激烈競爭等影響，目前正推動全球汽車業規模最大的裁員計畫。

這家旗下擁有10個汽車品牌的集團表示，福斯（Volkswagen）與奧迪（Audi）品牌在中國市場所受衝擊尤其嚴重。

福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）說：「全球市場情況持續惡化，尤其是在中國…電動車需求已加速成長，部分原因是受到地緣政治局勢以及汽油價格大幅上漲影響。然而，目前我們從這些車款獲得的收益，仍明顯低於內燃機汽車。」

福斯還表示，由於對保時捷（Porsche）未來業績的預期降低，集團已將這家跑車製造商的帳面價值減記60億歐元。

保時捷在中國銷量大幅下滑，其電動車銷售面臨困難。由於電動車缺乏汽油引擎所帶來的聲浪與駕駛感受，保時捷因此被迫進行成本高昂的策略調整。

福斯下修今年銷售預測，預估銷售將小幅下降至約3150億歐元，相較之先預估的全年銷售持平或最多下滑3%。

消息公布後，福斯股價暴跌7.5%，同為德國汽車製造商的賓士（Mercedes-Benz）與寶馬（BMW）股價也雙雙下跌逾5%。

福斯本月稍早與工會達成協議，計劃2030年前最多裁減10萬個工作職位，使整個集團預計裁減職位數量增加5萬個。

對此，各工會已組織全國性抗議活動，計劃下週在各大汽車製造商及供應商廠區外示威，要求政府與企業採取更多措施以協助陷入困境的汽車產業。