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壓制通膨！日銀升息1碼 日圓不升反貶

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
日銀宣布將政策利率上調1碼至1.25%。圖為日銀總裁植田和男。路透
日銀宣布將政策利率上調1碼至1.25%。圖為日銀總裁植田和男。路透

日本銀行（央行）昨日宣布升息一碼，距離上次升息僅相隔三個月，是一九九○年以來最短的升息間隔，這也顯示日本正以卅六年來最快的速度提高基準利率，來因應不斷加劇的通膨情勢。不過，日圓不升反貶，凸顯市場判斷日銀立場「不夠鷹」。

市場分析，日銀發布的前瞻指引內容看起來和七月類似，變動不大，聲明中沒有出現明顯更為鷹派的措辭，未能促使投資人押注日圓繼續走升。

展望未來，日銀重申，只要經濟與物價展望符合預期，就會繼續升息。政策利率升至百分之一點二五後，將首次進入日本央行估計的中性利率區間下緣。中性利率是指既不刺激、也不抑制經濟活動的利率水準。

日銀還表示，將「考量調整的時機與步調」，同時評估包括中東局勢的影響、ＡＩ相關需求的擴張，以及匯率發展情況等風險因素。

彭博專欄作家雷迪說，日銀重申七月措辭「將基礎消費者物價指數（ＣＰＩ）通膨率在約百分之二水準的展望變得重要」，但說法沒有明顯變得更鷹。

此前，日銀已在六月升息，這回也是一九九○年以來最短的升息間隔。當年日銀快速緊縮貨幣政策，成了日本資產泡沫破裂一大催化因素。

這次也是植田和男擔任日銀總裁以來第六度升息，為至少半世紀來日本央行總裁中升息次數最多的一位。此次升息也發生在美國財政部長貝森特多次施壓、要求日本提高利率之後。

同時間，全球貨幣政策環境也出現變化，各國當局正因應伊朗戰爭帶來的衝擊。美國聯準會（Fed）在周三祭出三年來首度升息，預測今年稍後還會再升息一次；歐洲央行上周也升息，成為今年第二次升息。

彭博資訊指出，日本此次升息意味著，日銀、聯準會與歐洲央行首度在同一個月份同步升息，同步行動也凸顯出，日銀已經大幅擺脫長期以來在全球貨幣政策中「異類」的地位。

日本主要通膨指標截至二○二五年已連續第四年高於百分之二，日銀預期未來幾年通膨仍將高於目標。周五公布的最新數據顯示，八月核心通膨率小幅放緩，部分原因是補貼造成的統計扭曲。分析師預期，物價漲幅到明年初可能加速至接近百分之三。

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