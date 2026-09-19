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日升息1碼／三大因素 日圓匯率將承壓
日本央行18日一如外界預期宣布升息1碼，日圓匯率盤中反而急貶，可能有三大因素，而且可能持續對日圓匯率造成壓力。
兩張反對票帶來殺傷力，反映日銀內部有雜音：外界早已消化日銀將升息1碼的預期，但意外的是理事淺田統一郎與佐藤綾野投下反對票，主張維持利率不變，凸顯日銀內部意見分歧，為下一次升息之路增添阻力與複雜因素。
值得注意的是，這兩名投下反對票的理事都是由首相高市早苗任命。分析師指出，這次升息決策有兩位最鴿派的官員反對，意味日銀10月再次升息難度提高，不支持市場認為日銀將快速連續升息的預期。
日銀的聲明與前瞻指引欠缺鷹派驚喜：日銀重申，只要經濟與物價展望符合預期，就會繼續升息，前瞻指引內容與7月大致相同，並未有更鷹派措辭，因此讓市場失望。
分析師初步解讀日銀聲明認為，內容其實偏鷹，但考量到市場在決策會議前已反映預期，訊息仍不足以讓市場滿意。
日銀升息步調可能追不上美國聯準會：相較於美國聯準會（Fed）展露強烈壓低通膨決心，日銀「沒有釋放更鷹訊息」，讓投資人認為日本央行緊縮步調難以跟上Fed，美日利差依然存在、甚至可能擴大。策略師預期，日圓兌美元可能再度貶向160日圓價位。
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