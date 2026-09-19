日升息1碼／日圓套利交易 吸引力降低

過去幾十年來，日圓一直都是全球利差交易（carry trade）熱門融資貨幣，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本政府多次出手拉抬日圓且日本銀行（央行）預料將持續升息，日圓套利交易吸引力已降低，部分投資人開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及離岸人民幣。

日銀2024年3月結束負利率後持續升息，提高了借入日圓成本，且日本政府2022年來多次干預匯市，今年7月31日還與美國聯手買進日圓，大幅增加利差交易風險。

交易員不只比較借款成本，也會衡量匯率波動。套利交易最大風險並非利率，而是匯率。假設借入日圓換成美元投資，一年後資產雖有增值，但萬一日圓升值，換回的日圓，可能連償還本金都不夠。

投資人認為，目前瑞士法郎與離岸人民幣較具吸引力。瑞士政策利率維持在零，中國大陸則透過每日設定人民幣中間價降低匯率波動，兩者都有利利差交易。

利差交易形式多元，很難計算確切規模。國際清算銀行（BIS）2024年估計，約有200兆日圓、相當於1.3兆美元的日圓淨供給，被非銀行市場參與者吸收，但這也包括避險需求，不能全部視為利差交易。全球外匯市場每日交易額約9.6兆美元。

日圓突然升值或借款成本上升時，投資人會賣掉高收益資產，買回日圓還債；槓桿部位也可能遭追繳保證金。