聽新聞
0:00 / 0:00

日升息1碼／日圓套利交易 吸引力降低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

過去幾十年來，日圓一直都是全球利差交易（carry trade）熱門融資貨幣，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本政府多次出手拉抬日圓且日本銀行（央行）預料將持續升息，日圓套利交易吸引力已降低，部分投資人開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及離岸人民幣。

日銀2024年3月結束負利率後持續升息，提高了借入日圓成本，且日本政府2022年來多次干預匯市，今年7月31日還與美國聯手買進日圓，大幅增加利差交易風險。

交易員不只比較借款成本，也會衡量匯率波動。套利交易最大風險並非利率，而是匯率。假設借入日圓換成美元投資，一年後資產雖有增值，但萬一日圓升值，換回的日圓，可能連償還本金都不夠。

投資人認為，目前瑞士法郎與離岸人民幣較具吸引力。瑞士政策利率維持在零，中國大陸則透過每日設定人民幣中間價降低匯率波動，兩者都有利利差交易。

利差交易形式多元，很難計算確切規模。國際清算銀行（BIS）2024年估計，約有200兆日圓、相當於1.3兆美元的日圓淨供給，被非銀行市場參與者吸收，但這也包括避險需求，不能全部視為利差交易。全球外匯市場每日交易額約9.6兆美元。

日圓突然升值或借款成本上升時，投資人會賣掉高收益資產，買回日圓還債；槓桿部位也可能遭追繳保證金。

吸引力 日圓 匯率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／日圓套利交易失寵？運作方式、風險與市場衝擊一次看

期貨商論壇／日圓期 避險操作

美日升息加速「利率正常化」 日本銀行業掀存款爭奪戰

日銀決策面臨考驗 日圓走勢今天見真章

相關新聞

AI取代新聞業 OpenAI、微軟認了

根據最新解封的法院文件，OpenAI與微軟高層主管承認，他們的AI工具已取代了紐約時報及其他新聞媒體發表的報導文章與書籍，並承認相關技術對這些產業構成威脅。

中國市場艱困和重整成本增加 福斯大幅下修全年財測

德國汽車巨擘福斯汽車集團今天警告，由於中國市場營運艱困、旗下子公司保時捷面臨問題及重整成本增加，預計全年獲利表現受衝擊達...

代幣化股票 SEC開綠燈！美股全天候交易快要實現

美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股離全天候交易更近一步。

川習會前 美301關稅擬延後公布…市場預測下周會面結束後再宣布

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習二會」下周登場，美方知情官員透露，川普將親自前往接機，給予習近平罕見禮遇，與此同時，川普政府也正考慮等到川習會後，再公布針對製造業產能過剩課徵的301新關稅，給習近平做足了面子。

日升息1碼 日圓不升反貶…市場認為日銀「不夠鷹」

日本銀行（央行）18日一如預期升息1碼，將基準利率上調至1.25%，但日圓不升反貶，盤中一度貶值1%至157.66，凸顯市場判斷日銀「不夠鷹」。

日升息1碼／日圓套利交易 吸引力降低

過去幾十年來，日圓一直都是全球利差交易（carry trade）熱門融資貨幣，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本政府多次出手拉抬日圓且日本銀行（央行）預料將持續升息，日圓套利交易吸引力已降低，部分投資人開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及離岸人民幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。