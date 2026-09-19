川習會前 美301關稅擬延後公布…市場預測下周會面結束後再宣布

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習二會」下周登場，美方知情官員透露，川普將親自前往接機，給予習近平罕見禮遇，與此同時，川普政府也正考慮等到川習會後，再公布針對製造業產能過剩課徵的301新關稅，給習近平做足了面子。

法新社引述美國官員指出，習近平預料在美東時間23日下午4時（台灣時間24日清晨4時）左右，抵達位於馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），川普將出席歡迎儀式。

川習會聚焦議題

川普今年5月訪問中國大陸時，則是由大陸國家副主席韓正接機，中方當時還安排了約100名青年男女分站紅地毯兩側，以齊一的肢體動作揮舞美中國旗，迎接川普下機。

另據彭博資訊引述知情人士報導，美國政府預料至少會在下周的川習會後，才宣布針對製造業產能過剩而計劃課徵的新關稅。

川普政府今年3月因產能過剩疑慮，依據1974年《貿易法》第301條，對十多個主要貿易夥伴展開調查。彭博先前報導，川普政府原本打算在川習會之前，先公布產能過剩調查報告，建議對中國大陸商品課徵7.5%關稅。

報導指出，川普政府延後的原因還不清楚，最終關稅稅率會否調整仍不確定。若維持原先預期的7.5%，川普第二任期對中國大陸商品課徵的關稅將回升至約20%；北京先前曾說，此稅率符合與華府達成貿易休戰的條件。

美中官員預料將在峰會期間討論諸多議題，包括伊朗戰爭、貿易、稀土及人工智慧（AI）等，英國金融時報此前報導，美方提出將預定11月屆滿的貿易戰休兵期，延長六個月，因華府認為北京未完全履行去年11月川習會的稀土承諾。

川普與習近平在今年底之前，還可能會在亞太經濟合作會議（APEC）峰會和20國集團（G20）峰會上會面。