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日升息1碼 日圓不升反貶…市場認為日銀「不夠鷹」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本銀行（央行）18日一如預期升息1碼，將基準利率上調至1.25%，但日圓不升反貶。 路透
日本銀行（央行）18日一如預期升息1碼，將基準利率上調至1.25%，但日圓不升反貶。 路透

日本銀行（央行）18日一如預期升息1碼，將基準利率上調至1.25%，但日圓不升反貶，盤中一度貶值1%至157.66，凸顯市場判斷日銀「不夠鷹」。

此次決議以七票贊成對二票反對通過，日相高市早苗任命的淺田統一郎與佐藤綾野投下反對票，主張維持利率不變，這釋放了鴿派訊號，不僅顯示日銀內部對緊縮政策已有阻力，也代表主張刺激經濟政策的高市，可能不願看到未來升息步伐過快。

日圓走勢
日圓走勢

大和證券資深經濟學家南健人（Kento Minami）表示：「關鍵在於有兩名委員投下反對票。我認為相對已被市場定價的預期，市場將此視為偏鴿。」

此前，日銀已在6月升息，因此這回是1990年以來最短的升息間隔。當年日銀快速緊縮貨幣政策，成了日本資產泡沫破裂一大催化因素。

這次也是植田和男擔任日銀總裁以來第六度升息，為至少半世紀來日本央行總裁中升息次數最多的一位。此次升息也發生在美國財政部長貝森特多次施壓、要求日本提高利率之後。

彭博專欄作家雷迪則說，日銀重申7月措辭「將基礎消費者物價指數（CPI）通膨率在約2%水準的展望變得重要」，但說法沒有明顯變得更鷹。

18日稍早公布的數據顯示，部分由於補貼造成的失真，8月核心通膨率略有放緩。高市任命的兩位委員均表示，考量到通膨並未加速，本次會議幾無升息必要；這可能導致日銀今年內若要再度升息，將難形成共識。

總裁植田和男在會後記者會釋出複雜訊號。他強調，中東局勢是決定升息時間點的關鍵，未多談日圓和貝森特。他說，貨幣政策並非為了控制或穩定匯率。

富國銀行亞太區首席策略師納拉亞南表示：「植田的記者會雖然流露出若干鷹派端倪，但仍未達到市場原本激進的鷹派預期。短期內，日銀鷹派色彩不足及美元重拾升勢，應會讓日圓兌美元維持在低檔。」

同時間，全球貨幣政策環境也出現變化，各國當局正因應伊朗戰爭帶來的衝擊。美國聯準會（Fed）在周三祭出三年來首度升息，預測今年稍後還會再升息一次；歐洲央行上周也升息，成為今年第二次升息。

彭博資訊指出，日本此次升息意味，日銀、聯準會與歐洲央行首度在同一個月同步升息，凸顯出日銀已大幅擺脫長期以來在全球貨幣政策中「異類」的地位。

但策略師指出，若投資人認為日銀升息路徑難以跟上聯準會的步伐，日圓可能進一步貶向160。鑒於升1碼的幅度早已大致被市場消化，日銀後續釋出的訊號至關重要，若被解讀為偏鴿，日圓下行風險將格外嚴峻。

日圓 升息 日銀

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