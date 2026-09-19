糧價高漲 債市增添風險

今年來能源價格一直是債市承壓的重要原因，如今聖嬰現象持續發威，糧食價格可能是債市的下個風險來源，投資人正提前布局。

彭博資訊報導，超級聖嬰現象、化肥供應緊張、航運遇襲以及歐洲創紀錄高溫夏季帶來的影響，可能推高主食價格。即便聯準會（Fed）已升息並誓言對抗通膨，持續上漲的食品價格仍可能對債券投資組合帶來新的挑戰。

Carmignac、富達國際和Troy等資產管理機構正在買入避險工具，或削減對可能受到最嚴重衝擊國家的投資部位。共同管理Carmignac價值76億歐元（約87億美元）投資組合的阿列愛麗爾說，「我認為下一輪供應衝擊將出現在食品領域，目前市場尚未充分反映此一風險，尤其是我們預計這一過程將較為緩慢但會持續存在。」

今年以來，油價和天然氣價格飆升，加上市場對歐美債務負擔的擔憂，持續打壓政府債券，推動債券殖利率升至全球金融危機前以來的高點。與此同時，由於2025年豐收，食品價格一直在幫助抑制通膨。

巴克萊經濟學家認為，這種局面最快可能在今秋的歐洲發生改變；如果農作物產量和出口繼續受挫，明年這一趨勢可能進一步蔓延。