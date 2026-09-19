代幣化股票 SEC開綠燈！美股全天候交易快要實現

美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股離全天候交易更近一步。

目前交易美股有規定的開盤和收盤時間，但區塊鏈是24小時不打烊。如果把股票變成像虛擬貨幣一樣的數位代幣，未來可能連周末或半夜三更，隨時隨地都能交易美股。

所謂的「創新豁免」，是SEC為某些交易平台和流動性提供者提供必要的監管豁免，以促進代幣化股票交易，前提是它們滿足特定條件。

其中兩項條件已成為投資界爭論的焦點：股票代幣持有者必須保留與傳統股權持有者相同的權利，且公司必須能夠反對將其證券以代幣形式表示。

這項為期五年的豁免，雖然不是正式的規則制定程序，但目標在於促進市場活動，以便為最終規則的制定提供參考，甚至可能幫助國會確定是否需要再制定新法規。這項豁免對渴望進入美國市場的加密幣業者無疑是一劑強心針，但許多產業人士仍擔心，因為仍缺少相關立法，一旦監管部門甚至政府改朝換代，這項豁免隨時可能遭撤銷。