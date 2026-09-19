聽新聞
0:00 / 0:00

代幣化股票 SEC開綠燈！美股全天候交易快要實現

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股離全天候交易更近一步。

目前交易美股有規定的開盤和收盤時間，但區塊鏈是24小時不打烊。如果把股票變成像虛擬貨幣一樣的數位代幣，未來可能連周末或半夜三更，隨時隨地都能交易美股。

所謂的「創新豁免」，是SEC為某些交易平台和流動性提供者提供必要的監管豁免，以促進代幣化股票交易，前提是它們滿足特定條件。

其中兩項條件已成為投資界爭論的焦點：股票代幣持有者必須保留與傳統股權持有者相同的權利，且公司必須能夠反對將其證券以代幣形式表示。

這項為期五年的豁免，雖然不是正式的規則制定程序，但目標在於促進市場活動，以便為最終規則的制定提供參考，甚至可能幫助國會確定是否需要再制定新法規。這項豁免對渴望進入美國市場的加密幣業者無疑是一劑強心針，但許多產業人士仍擔心，因為仍缺少相關立法，一旦監管部門甚至政府改朝換代，這項豁免隨時可能遭撤銷。  

美股 區塊鏈 虛擬貨幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／四大指數勁揚 費半大漲逾3% Fed升息衝擊已消化且油價回落

債券天王警告：美下波衰退將引爆債務危機 自曝投資組合全抽離AI

今晨國際頭條一次看／美升息衝擊私募 川普施壓北約盟友

美股早盤／油價跌、Fed升息隔天股債齊揚 費半噴逾3％

相關新聞

AI取代新聞業 OpenAI、微軟認了

根據最新解封的法院文件，OpenAI與微軟高層主管承認，他們的AI工具已取代了紐約時報及其他新聞媒體發表的報導文章與書籍，並承認相關技術對這些產業構成威脅。

中國市場艱困和重整成本增加 福斯大幅下修全年財測

德國汽車巨擘福斯汽車集團今天警告，由於中國市場營運艱困、旗下子公司保時捷面臨問題及重整成本增加，預計全年獲利表現受衝擊達...

代幣化股票 SEC開綠燈！美股全天候交易快要實現

美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股離全天候交易更近一步。

川習會前 美301關稅擬延後公布…市場預測下周會面結束後再宣布

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習二會」下周登場，美方知情官員透露，川普將親自前往接機，給予習近平罕見禮遇，與此同時，川普政府也正考慮等到川習會後，再公布針對製造業產能過剩課徵的301新關稅，給習近平做足了面子。

日升息1碼 日圓不升反貶…市場認為日銀「不夠鷹」

日本銀行（央行）18日一如預期升息1碼，將基準利率上調至1.25%，但日圓不升反貶，盤中一度貶值1%至157.66，凸顯市場判斷日銀「不夠鷹」。

日升息1碼／日圓套利交易 吸引力降低

過去幾十年來，日圓一直都是全球利差交易（carry trade）熱門融資貨幣，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本政府多次出手拉抬日圓且日本銀行（央行）預料將持續升息，日圓套利交易吸引力已降低，部分投資人開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及離岸人民幣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。