台美首度在科索沃辦GCTF 盼共築安全強韌供應鏈

台灣與美國首度在科索沃舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊，聚焦科索沃如何借鏡台灣高科技經驗，與理念相近夥伴共築安全供應鏈。駐匈牙利代表王翼龍表示，台灣具半導體與AI的產業優勢，願與美國等理念相近國家合作，將科索沃打造成區域強韌的供應鏈中心。

駐匈牙利代表處與美國駐科索沃大使館及科索沃普里斯汀納大學（University of Prishtina）合作，於17日在科索沃首都普里斯汀納市（Prishtina）共同舉辦「全球合作暨訓練架構」工作坊，主題為「連結關鍵供應鏈與物流樞紐：與戰略夥伴共創繁榮」，邀集台灣、美國及科索沃產官學界代表出席。

工作坊聚焦科索沃如何借鏡台灣發展高科技的經驗，及在全球供應鏈的關鍵角色，與理念相近夥伴合作確保安全及多元的供應鏈，以發展為關鍵的區域供應鏈及物流中心。

駐匈牙利代表王翼龍接受中央社書面訪問時表示，GCTF自2015年由台灣與美國共同成立，這次是GCTF首度在科索沃舉辦，代表台灣積極與理念相近國家多邊合作，並延伸交流網絡至西巴爾幹地區，具體實踐「總體外交」，有望提升台灣的國際能見度與影響力，增加共享民主、自由理念的國際夥伴。

GCTF成立以來，日本、澳洲、加拿大及英國陸續加入成為正式夥伴，並已在超過100多個國家舉辦90多場工作坊，已成為促進經驗交流及能力建構的重要國際多邊平台。

王翼龍指出，供應鏈韌性對全球經濟安全及長期繁榮至關重要，依賴單一來源容易產生經濟脅迫，因此打造多元且值得信賴的供應網絡，成為當前民主國家的重要課題。台灣作為高階半導體、AI及高科技的關鍵發展者，願與具有西巴爾幹地緣優勢的科索沃，以及美國等理念相近國家合作，將科索沃打造成區域強韌的供應鏈中心。

針對台灣與科索沃的合作潛力，王翼龍表示，科索沃具備年輕的數位人才，且位處西巴爾幹半島中心，台灣具優勢的資通訊（ICT）系統整合及智慧物流，這些都是未來兩國具合作潛力的產業。希望透過GCTF工作坊開啟台科雙邊了解，進而推動人才培訓與經貿交流，協助台商評估市場並進行商業對接。

王翼龍表示，此次GCTF主辦方之一普里斯汀納大學已與國立台灣大學與國立中山大學簽署備忘錄，正式締結成姐妹校，促進兩國優秀青年學術交流。

此外，台灣也有提供多種獎學金申請機會，吸引科索沃青年赴台深造。除了學術合作，也期盼讓科索沃民眾更瞭解台灣文化。「台灣電影週」（Taiwan FilmWeekend）將在18日至20日在普里斯汀納市登場，屆時將播放「造山者-世紀的賭注」及多部楊德昌的經典電影。