全球電梯霸主奧的斯「靠維修保養撈9成獲利」 股價跌15%急砸16億救客

買電梯不貴，養電梯才是天價！全球最大電梯製造商奧的斯（Otis Worldwide）業務遍及兩百多國，但近期股價卻重挫約15%，表現遠輸大盤。外媒CNBC深入剖析這家百年巨頭的商業機密，赫然發現賣一台新電梯的利潤極薄，公司高達九成以上的暴利，全靠安裝後的「定期保養、維修零件與老舊翻新」；然而，近期因合約續約率鬆動，讓這隻「獲利金雞母」面臨考驗，逼得高層不得不緊急砸下5,000萬美元（約新台幣16億元）增聘人手固樁救客。

據外媒報導，在一般人印象中，建造龐大的電梯工程理應利潤豐厚，但事實卻顛覆外界認知。數據顯示，奧的斯在2025年締造超過140億美元營收，但光靠生產與安裝新設備，營業利潤率僅有可憐的4.8%。

「真正支撐我們賺進九成以上利潤的引擎，是後續的維護服務。」奧的斯執行長茱蒂．馬克斯（Judy Marks）直言不諱。目前奧的斯在全球維護超過250萬部電梯，一旦電梯安裝完成，後續數十年間的例行潤滑、零件更換與故障排查，便成了源源不絕的現金流；而當電梯運作達20年左右，更需要全面更換老舊零件或整梯翻新，這項長線生意的毛利率高達25.5%，堪稱躺著賺的印鈔機。

然而，在市場資金瘋狂湧入人工智慧（AI）等高成長科技股的當下，奧的斯這檔防禦型標的卻意外失寵，年內股價重跌約15%。除了資金排擠效應，關鍵在於核心維護業務出現裂痕：自去年開始，不少長期客戶選擇不再續約，直接導致維修利潤率下滑，公司更因此下修了全年的獲利展望。

為了挽回客戶的心，奧的斯今年決定追加5,000萬美元重本投資服務端，大舉擴編第一線維修工程師。分析師一針見血指出：「只要電梯不故障、沒有客戶抱怨，合約續約幾乎是自動發生的。」奧的斯此舉正是要用最快速度修復停機問題，確保合約不再流失。

除了內部整頓，外部市場也正迎來巨震。芬蘭大廠通力（Kone）日前宣布擬斥資約350億美元（約新台幣1.1兆元）天價併購德國蒂升電梯（TK Elevator），若成功闖過反壟斷審查，全球電梯市場將從「四強鼎立」縮減為「三大巨頭」，市場競爭有望趨緩。

面對市場亂局與股價波動，執行長馬克斯依舊信心滿滿。她強調，全球人口急速高齡化、老舊大樓設備汰舊換新，以及持續推進的都市化，對垂直移動設備的需求長達數十年，「跟這幾年暴衝的資料中心建設相比，電梯市場是一場能持續跑上數十年的耐久賽。」