升息至1.25%創1995年以來新高 日銀總裁：不排除連續或擴大升息

日本銀行（央行）今天決定將政策利率調升1碼至1.25%，創1995年以來新高。日銀總裁植田和男表示，為了穩定實現2%的通膨目標，「將繼續調高政策利率」。至於是否可能連續升息或擴大升息幅度，他也表示，視物價上漲風險而定，「不排除任何可能」。

日本經濟新聞報導，日銀今天結束為期2天的貨幣政策會議，9名政策委員以多數決通過升息。這是繼今年6月後、時隔3個月再度升息，也意味日銀加快自2024年3月結束負利率政策以來，大致每半年升息一次的步調。政策利率升至1.25%，是日本自1995年以來、相隔31年的最高水準。

植田在會後記者會表示，排除暫時性波動因素後的基礎通膨率正逐漸接近2%的物價目標，並警告「存在超過目標、進一步上漲的風險。」

日本銀行過去一直審慎推進升息，並維持寬鬆的金融環境；不過，植田強調，「政策局面已經改變」。

植田列出3項物價上漲風險，包括中東局勢緊張、全球人工智慧（AI）需求擴大，以及外匯市場日圓貶值。他指出，企業間交易價格上漲已開始波及消費端物價。

至於未來升息步調，植田表示，日銀並未設定特定間隔。被問到是否可能連續2次會議升息，或一次大幅升息0.5個百分點時，他表示「視物價情勢而定，無法排除特定做法。」

植田也表示，適時推進升息、避免物價大幅上漲，有助降低日後被迫大幅升息的風險。即使政策利率升至1.25%，日本的金融環境仍屬寬鬆，顯示日銀還有進一步升息的空間。

日銀估算，不會使經濟及物價過熱、也不會造成降溫的「中性利率」約落在1.1%至2.5%。這次升息後，政策利率已超過估算區間下限。

不過，植田表示，中性利率是「難以精確判定的概念」，對於是否能以中性利率作為標準，判斷貨幣政策是否具有緊縮效果，態度仍相當謹慎。他強調，政策利率最終將升至何種程度，仍須視經濟、物價及金融情勢而定。

中東局勢緊張及原油價格上漲，使全球通膨疑慮升高，美國聯邦準備理事會（Fed）及歐洲中央銀行（ECB）本月也採取升息行動。植田表示，海外利率及匯率變動會透過各種管道影響日本物價。

這次會議中，審議委員淺田統一郎及佐藤綾野以憂心景氣為由，對升息投下反對票。兩人均由高市早苗政府任命，被視為對升息較為謹慎的鴿派委員。

植田表示，出現反對票是經過適當討論的結果，「不認為反對票會造成困擾」。至於日銀與高市政府的關係，他說，雙方持續在各個層級保持密切聯繫。