當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

繼法國之後，荷蘭9月初成為最新一個將部分黃金儲備從北美轉移至倫敦的國家。英國金融時報（FT）報導，委內瑞拉臨時政府與反對派即將達成協議，擬將該國中央銀行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行。

知情人士透露，根據正在討論的協議條款，羅德里格斯領導的臨時政府將取得這批黃金的合法控制權，但不得立即出售。知情人士說，這批黃金可能用作被政府借貸的抵押品，用於支付包括6月毀滅性雙重地震的災後重建工作。

若最終敲定協議，可能成為美國斡旋下委內瑞拉政府與反對派談判取得的首項具體成果，也可望結束長達七年的黃金控制權爭議。這場爭端始於2019年，當時美國、英國和其他政府承認在野黨領袖、時任國會議長瓜伊多為委國合法總統。

此後，反對派一直聲稱對委國央行存放在英格蘭銀行金庫的金條擁有控制權。這場法律糾紛一度鬧到了英國最高法院。反對派長期指控社會主義政府涉及多年貪腐與經濟管理失誤，要求建立監督機制，以確保黃金不被挪作其他用途。一名參與談判的反對派人士表示，黃金雖然可能移往美國，但羅德里格斯不會直接取得控制權，相關資產將受到監督與限制。

目前協議仍未正式敲定，技術細節可能需要一段時間處理。英國央行也表示，在英國法院進一步確認誰擁有相關帳戶的法律權限前，央行無法依任何一方指示處理黃金。