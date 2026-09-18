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AI基礎設施峰會台廠陣容擴大 與美雲端巨頭合作深化

中央社／ 舊金山17日專電

AI基礎設施峰會落幕，台廠參展陣容較去年擴大，與美國科技巨頭合作更見深化。矽智財（IP）廠晶心科美國子公司總裁蕭明富受訪表示，赴美布局讓公司逐步從消費性市場跨入企業級市場，提升技術與人才實力，台灣半導體產業正朝對的方向發展。

台積電北美開放創新平台生態系論壇（TSMC 2026North America OIP Ecosystem Forum）即將在下週登場，多家台廠15至17日先在AI基礎設施峰會（AI InfraSummit）亮相。

美國大型雲端服務供應商（CSP）積極投入客製化晶片，帶動特殊應用積體電路（ASIC）需求升溫。創意電子技術副處長黃昱人表示，近年新增客戶越來越多來自AI領域及大型CSP，已占公司業務相當大比重，預估今年北美營收占比可望進一步增加。

宜鼎美國子公司快閃記憶體產品經理范展維表示，宜鼎客戶涵蓋企業、新創及研究機構，近年並由工業級SSD及DRAM模組，進一步拓展邊緣AI運算平台與系統方案。

范展維表示，台灣供應鏈整體能見度和參與度更加提升，有助台廠拓展市場。

台美產業合作持續深化。晶心科美國子公司總裁蕭明富認為，台灣目前發展方向正確，「台灣半導體處在一個轉折點，IC設計業者也要跨出去，兩邊市場有很大區隔，一個是消費性的，一個是企業級的產品，整體的需求、資金、人才、技術都不一樣」。

晶心科2015年便於加州成立美國子公司，在美業績穩定成長。蕭明富指出，就中央處理器（CPU）研發設計領域而言，台灣在高階人才與產業經驗的累積相對有限；若要進一步提升技術，就必須赴美布局，投資不只涵蓋業務與市場，也包括研發與人才。

「如果不跨出這一步，永遠都會限制在中低階的技術跟市場。」他表示，近年隨著客戶需求轉向AI，晶心科持續轉型，在美國的業務也以AI相關專案為主、市場擴大。

根據公開資料，Meta自研AI加速晶片MTIA採用晶心科客製化的RISC-V處理器核心，支援廣告排序與內容推薦等AI運算。

蕭明富表示，跨出去並不容易，企業會面臨語言、文化、法規及管理方式等實質挑戰，「我覺得這些問題都是可以克服的，但是要去試，不試的話永遠都不知道」。

蕭明富說：「做這些事對台灣是有很大幫助的，等於是把台灣的企業文化放入新的元素，讓它更加國際化，可以容納更多的人才、資金，以及開拓更大的市場」。

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