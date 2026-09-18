失語者用意念說話！馬斯克旗下Neuralink秀黑科技 男子第1句話超暖心

馬斯克的腦機介面公司Neuralink在社群媒體X上發布一段影片，展示了參與試驗的男子如何透過這項技術，用意念說出了「我愛你」，讓人燃起對這項技術未來的希望和期待。

Neuralink 17日這段影片並未揭露參與試驗者的具體病情等細節，完全著重在講述Neuralink的腦機介面植入晶片如何能幫助有語言障礙的人再次說話。

該影片雖然只有短短23秒，但已足夠用情感來展現這項技術的潛力。影片中的男子在被要求說話時，首先想到的話就是對身旁貌似他伴侶的人說「我愛你」，而他們面前的電腦確實替他說出了這句話，使他們驚喜相擁在一起，並完美結束了這段影片。

Neuralink的X帳號很快又發文補充，這項成就「可能不會代表所有參與者或未來結果」，但至少讓人對這項技術燃起了希望和期待，或許能幫助失語者說話，或視障者重見光明。

這並非Neuralink第一次展示腦機介面技術的神奇力量。該公司過去兩年大多都在展示這項技術如何助人操作電腦游標。今年3月，一名頸部以下癱瘓的英國退伍軍人諾貝爾成功接受了Neuralink的腦機介面植入手術，並在X上分享了這項技術對他生活產生的變化。

就和諾貝爾和最近這支影片中的男子一樣，Neuralink已提供許多人新的溝通方式。但值得注意的是，Neuralink的後續貼文中也包含了免責聲明，指出這些大腦植入裝置仍在研究階段，尚未通過美國食品藥品管理局（FDA）和其他政府單位批准。