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油價回落緩解通膨疑慮 亞股追隨美股多收紅
國際油價下跌，緩解市場對通膨的疑慮，日圓兌美元則走貶，儘管日本銀行升息至30多年來高點，亞股今天追隨美股漲勢，終場多收紅。
法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）本週升息，稍稍緩解交易員的疑慮，他們原本擔心決策官員行動不夠迅速，無法應對可能重創美國的通膨飆升問題。
沙烏地阿拉伯通往紅海的東西向輸油管線停擺，導致原油運輸中斷，如今沙國傳出將在數天內恢復約一半受影響的原油運輸，相關消息也提振市場情緒。
原油價格9月以來一度大漲約2成，如今已從近期高點回落約5%，其中西德州中級原油（WTI）價格已跌破每桶100美元大關，為上週五以來首見。WTI今天下跌逾1%，布倫特原油（Brent Crude）則下滑2%。
自美國與以色列2月底對伊朗開戰以來，油價攀升一直是推升通膨的主要因素之一。本月油價飆升，最新跌勢則為股市帶來急需的支撐。
首爾、東京、香港、上海、台北和曼谷股市上漲，但新加坡、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市下跌，雪梨股市基本持平。
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