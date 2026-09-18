日銀升息步調生變？聲明頻繁出現1用詞 專家解讀：正為加快升息鋪路

日本銀行今天在金融政策決策會議上將政策利率調高至1.25%，但有2名委員投下反對票，凸顯未來升息步調充滿變數，有專家分析，當局可能正為加快升息步調鋪路。

「日本經濟新聞」報導，三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史表示，此次升息0.25個百分點本身並不令人意外，但有2名審議委員投下反對票，市場意識到未來升息步調可能放緩，因此在外匯市場被視為拋售日圓的因素。

一直重視寬鬆金融環境的審議委員主張維持利率不變，顯示日本銀行未來是否進一步升息，也將處於持續摸索的狀態。

美國聯準會（Fed）及歐洲中央銀行（EuropeanCentral Bank）接連作出升息決定之際，日本銀行在政策判斷上的意見分歧卻變得更加明顯。市場開始擔心，未來升息步調可能比原先預期更加緩慢。

至於下一次升息時機，鈴木浩史預估可能落在12月或2027年1月。尤其如果中東局勢緊張導致油價持續上漲，日本國內的通膨壓力可能進一步升高，日本銀行也可能提前在12月再次升息。

市場上目前有不少人預期12月升息，但並非所有人都持相同意見，因此，如果12月真的再次升息，日圓可能轉為升值。

鈴木浩史預估，2027年3月底美元兌日圓將在156日圓左右。中東局勢的不確定性，以及市場預期美國維持緊縮貨幣政策的時間可能延長，將成為美元升值、日圓貶值的因素。

另一方面，他也認為日本銀行升息仍會謹慎進行。如果日本銀行不是機械式地持續升息，而是每次都觀察當時局勢後再作判斷，升息對日圓升值的推動效果將較為有限。

至於這波升息是否會加快，日本柏瑞投資（PineBridge Investments Japan）債券投資部長松川忠則認為，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一直要求日本銀行升息，因此審議委員淺田統一郎及佐藤綾野2人投下反對票，令他感到意外。

市場部分人士原本已反映大幅升息的可能性，但此次並沒有出現大幅升息的提案，因此被視為「鴿派」升息，也讓外界留下任命淺田與佐藤兩人的高市早苗政府對升息態度消極的印象。

而松川忠預估，下一次升息將在10月。

美國聯準會在16日結束的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上升息，市場也開始關注連續升息的可能性。如果美國持續升息、日本銀行卻維持利率不變，日圓可能進一步貶值，進而提高外界對日本銀行「落後於曲線」（behind the curve）的疑慮。為了抑制日圓貶值導致進口通膨超出預期，日本銀行可能在市場要求下跟進升息。

松川忠也指出，日本銀行的聲明並沒有出現顯示升息步調將加快的重大變化，但其中頻繁出現「AI相關需求擴大」一詞，令人印象深刻。

這顯示日本銀行正關注由需求增加推高物價的通膨壓力，而非單純由供給面因素造成的物價上漲，也可以解讀為日本銀行正在為加快升息步調鋪路。

此外，松川忠預估，截至2027年3月底，長期利率將在2.8%至3%左右徘徊。

如果日本銀行的升息步調從過去約每半年一次加快，市場可能會認為日本銀行正積極抑制通膨。屆時，構成長期利率的通膨溢價及財政風險溢價可能下降，因此他認為，長期利率進一步突破3%大幅上升的可能性不高。