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韓對美投資計畫延後公布 李在明：協商過程艱難

中央社／ 首爾18日專電

韓國對美投資計畫公布時程延後，總統李在明表示，相關問題非常複雜，對於規模3500億美元的投資「原本並不想做」，但在考量關稅、韓美關係，並參考台灣等地協議內容後做出妥協，目前具體投資內容仍在協商中。

韓國對美投資相關事項原本傳出最快今天對外公布，但已確定延後，在國會的相關報告也往後延。對此，李在明今天在青瓦台進行國內外媒體記者會時表示，「對美投資的問題非常複雜，也是個艱難的過程，當初我們在協議過程中，存在著幾項爭議點。」

李在明表示，對美投資是多達3500億美元的資金，「雖然我並不想做，但考量到關稅以及對美關係，並參考日本、台灣、新加坡等地的協議內容後，最終我們也達成協議、做出妥協」。他說，這個過程中耗費了相當長的時間，「而且很難明說，但無論如何，其中有非常艱難、辛苦的過程」。

李在明指出，他堅持一定要將「商業合理性」寫進協議文件中，但美方一度拒絕，最終才按照韓方要求加入這個表述；「我們只會投資具有商業合理性的項目，而且法律也是如此規定。」

李在明舉例，像是「這筆資金要如何回收」、「收益要以什麼方式分配」、「對於發生虧損的項目要如何處理」等問題，實務談判團隊面臨不少困難。他坦言，「我自己也為此苦惱到夜不能寐，這件事的責任非常沉重」。

李在明表示，雖說目前幾乎已與美方達成協議，但看過內容後，發現其中有一些部分很難同意，目前正在重新進行討論。他強調，不能因為一時衝動，或受到某種關係、壓力或強迫而動搖，「我並不是說美國正在這麼做，請不要因此產生誤解」。

對於美方希望韓國企業能在美國興建更多半導體工廠，李在明說：「目前台灣似乎正持續在美國設立半導體工廠，三星電子與SK海力士也正在美國興建半導體工廠，至於要到多大規模，涉及企業的經營判斷，也與韓國的產業戰略有關。」李在明指出，會在尊重企業意見的同時，尋求能夠保障國家利益的合理結論。

李在明 對美投資 韓美

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