日股狂飆太香！日本家庭股票資產首度超越保險與退休金 開始狂掃公債

日本央行最新數據顯示，日本家庭持有的股票資產規模首度超越保險與退休金資產，反映股市上漲吸引投資人進場。另一方面，隨著日本公債殖利率走高，正吸引散戶對政府零售債券創紀錄的需求，這可能成為日本政府新的融資來源。

日銀17日公布，截至3月底，日本家庭持有的股票與投資信託規模達590兆日圓（約3.79兆美元），高於保險、退休金及類似資產的579兆日圓，這是2005年3月進行統計以來首見。截至6月底止的一季，兩者差距進一步擴大。

日股日經225指數在6月底突破7萬點，推升日本家庭股票持有部位的價值。此外，日本的少額投資免稅制度「NISA」（日本個人儲蓄帳戶）也促成新一代股市投資人。截至6月底，日本家庭持有的股票與投資信託年增44%，達678.96兆日圓，連續第14季年增，且連續第四季增幅超過20%。

相較下，保險與退休金資產截至6月底僅年增3%，至585.83兆日圓。

Financial Standard高層主管福田猛表示：「有些人希望取消以儲蓄為主的保險，把資金轉移到收益率更高的投資信託。也有大量資金正從銀行存款流向投資基金。」

另據彭博彙整的數據，今年4月至9月，日本零售公債銷售額年增84%，達到創紀錄的5.14兆日圓（約330億美元）。

隨著日銀逐步縮減購債，加上通膨疑慮推升殖利率，市場人士開始關注日本龐大的政府融資需求究竟將由誰來承接。市場目前聚焦於日本政府退休金投資基金（GPIF）是否會提高國內債券配置，但日本家庭持有高達1,132兆日圓的現金與存款，也提供一個潛在的新支撐來源。

巴克萊日本外匯與利率策略主管門田真一郎表示，「家庭投資者的重要性可能高於GPIF，因為他們潛在的日本公債購買規模要大得多。」

目前，散戶投資人持有的政府債券規模，僅約占他們現金與銀行存款的1.9%。如果這項比率回升至2008年創下的歷史高點4.5%，意味著可能額外帶來28.5兆日圓的債券購買需求，相當於日本本財政年度政府債券總發行量的22%。