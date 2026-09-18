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炒作AI末日論是場算計？《大賣空》艾斯曼揭AI巨擘真正用意

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
《大賣空》原型人物艾斯曼指出，AI公司大談末日危機，是為推動監管、建立護城河，最終形成由少數業者壟斷的市場。路透
《大賣空》原型人物艾斯曼指出，AI公司大談末日危機，是為推動監管、建立護城河，最終形成由少數業者壟斷的市場。路透

曾精準預測2008年房市崩盤的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman），是是電影《大賣空》裡Mark Baum的原型人物，他對人工智慧（AI）公司發出的AI末日警告嗤之以鼻，指背後另有算計。

他說，AI公司深知自身業務沒有護城河，於是刻意渲染AI可能毀滅世界，製造危機是為了推動監管，再設法操縱規範，希望形成由少數業者壟斷的市場。

他指出，拚命擴大AI使用量的「詞元用量極大化」（Tokenmaxxing）時代已經結束，開放權重模型正在搶走市占，讓這些公司十分緊張。

艾斯曼透露，自己最近已減持AI投資部位。他把OpenAI與Anthropic形容為AI交易的「阿基里斯腱」。兩家公司占AI產業鏈的比重太高，任何一家出問題，都可能拖垮整條供應鏈。他認為，兩者之中OpenAI相對較弱。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）近日呼籲放慢AI開發腳步，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與SpaceX執行長馬斯克也持類似觀點。

艾斯曼質疑，Anthropic警告AI危險的同時，卻準備進行可能創下紀錄的IPO。他說，如果真心相信該放緩AI開發，就該延後上市或募資，但「有人在談延後嗎？沒聽說啊」。

詞元 投資人 OpenAI

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