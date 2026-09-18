快訊

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

還原台北動物園2黑猩猩「離家出走」現場！44歲老爸看母猩猩、11歲兒看長頸鹿

聽新聞
0:00 / 0:00

美ALD製造商Forge Nano要在台灣打造生產重鎮 看好成亞洲門戶

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國半導體設備商Forge Nano已選定台灣作為下一代設備的主要生產重鎮。路透
美國半導體設備商Forge Nano已選定台灣作為下一代設備的主要生產重鎮。路透

日媒報導，美國半導體設備商Forge Nano執行長李契（Paul Lichty）表示，已選定台灣作為下一代設備的主要生產重鎮，看好亞洲市場對先進原子層沉積（ALD）技術的強勁需求，認為亞洲的成長機會最強，其次為美國。

李契認為，東南亞可能是ALD設備成長最快的市場之一，並指稱台灣、馬來西亞、新加坡，甚至泰國和越南，都有新廠陸續上線，美國的成長機會來自當地為擴大晶片製造能力所投入的大量資金。

Forge Nano已與精密機械製造商亞智科技（Manz Asia）合作，為Forge Nano把台灣打造為ALD半導體設備主要生產重鎮鋪路。

李契希望，能善用台灣合作夥伴在供應鏈與技術關鍵知識的豐富專業，加快設備的生產速度，直接部署到台灣的晶圓廠。他說，ALD代表晶片製造的未來，預料將取代愈來愈多製程步驟。

東南亞 晶片 馬來西亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國產無人機投入美國警消應用領域 矽光子技術助台廠打入NVIDIA供應鏈

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

日本對美投資添半導體廠 格羅方德操刀、規模上看3兆日圓

利率迷霧漸散 安聯00412A：短期震盪不改 AI需求持續驅動成長

相關新聞

日圓急貶不給植田總裁面子？三大利空有望讓日圓維持甜甜價

日銀18日一如外界預期宣布升息1碼，基準利率調高至1.25%，消息出爐後，日圓盤中急貶0.75%至157.14日圓。

整理包／日圓套利交易失寵？運作方式、風險與市場衝擊一次看

日圓數十年來一直是全球利差交易（carry trade）最熱門的融資貨幣之一，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本央行持續升息，加上日本政府多次出手拉抬日圓，借款成本與匯率風險同步升高，部分投資人已開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及中國離岸人民幣。

AI商機太誘人 陸記憶體雙子星互搶地盤 長鑫殺進NAND市場挑戰長江存儲

中國DRAM大廠長鑫存儲準備進軍由三星電子等外國對手主導的快閃記憶體（NAND）市場，但此將使該公司與中國NAND龍頭長江存儲正面競爭。

美ALD製造商Forge Nano要在台灣打造生產重鎮 看好成亞洲門戶

日媒報導，美國半導體設備商Forge Nano執行長李契（Paul Lichty）表示，已選定台灣作為下一代設備的主要生產重鎮，看好亞洲市場對先進原子層沉積（ALD）技術的強勁需求，認為亞洲的成長機會最強，其次為美國。

寶可夢卡太夯 反害Mercari股價重挫 花旗直指這是逢低買進良機

日本二手交易平台Mercari暫停特定的寶可夢30周年紀念卡上架，一度嚇跑投資人，令該公司股票遭拋售。但花旗認為市場反應過頭，逢低買盤隨即進場，Mercari股價連兩日反彈，周五漲逾4%，表現優於日經225指數。

美東線貨櫃運價漲翻！估本月刷新歷史紀錄 貨主黃金周假期前急搶運

最新數據顯示，隨著美伊戰爭推升燃油成本，中國大陸－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，且由於貨主將趕在中國大陸「十一黃金周」假期前運出貨物，運價本月稍後可能繼續衝上歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。