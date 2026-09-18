寶可夢卡太夯 反害Mercari股價重挫 花旗直指這是逢低買進良機

日本二手交易平台Mercari暫停特定的寶可夢30周年紀念卡上架，一度嚇跑投資人，令該公司股票遭拋售。但花旗認為市場反應過頭，逢低買盤隨即進場，Mercari股價連兩日反彈，周五漲逾4%，表現優於日經225指數。

CNBC報導，Mercari表示，寶可夢30周年紀念卡推出後，交易量可能暴增，進而引發買賣糾紛，甚至有人騷擾參與交易的用戶，因此自周三起暫停相關商品上架。只要平台仍無法確保交易安全，限制就會持續。

花旗指出，暫停部分商品交易雖然不利業績，但影響還不足以讓花旗調降Mercari的財測。該公司2026會計年度下半年的商品成交總額優於預期，多個商品類別回溫，未來可望維持兩位數成長。近期股價已呈現超賣，這波回檔反而提供買進機會。

寶可夢卡近年在全球掀起狂熱。eBay表示，今年7月英國網站上的寶可夢搜尋次數超過600萬次，Collectors編製的指數則顯示，寶可夢卡的價格自2020年來飆漲1,350%。

今年2月，網紅Logan Paul以逾1,600萬美元賣出一張稀有的皮卡丘插畫家卡，而他2021年買進這張卡時，價格僅略高於500萬美元。

Mercari於2023年與寶可夢公司簽署協議，推動寶可夢商品安全交易，並於2025年制定政策，若詐欺、交易糾紛或價格劇烈波動威脅平台安全，可限制相關商品上架。