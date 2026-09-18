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整理包／日圓套利交易失寵？運作方式、風險與市場衝擊一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行持續升息，加上政府多次出手拉抬日圓，正削弱日圓作為全球利差交易熱門融資貨幣的吸引力。路透
日本央行持續升息，加上政府多次出手拉抬日圓，正削弱日圓作為全球利差交易熱門融資貨幣的吸引力。路透

日圓數十年來一直是全球利差交易（carry trade）最熱門的融資貨幣之一，投資人借進低利日圓，再買進美元計價的高收益資產，賺取利差。但日本央行持續升息，加上日本政府多次出手拉抬日圓，借款成本與匯率風險同步升高，部分投資人已開始尋找其他選項，例如瑞士法郎及中國離岸人民幣。

1、實際上怎麼賺錢？

假設以1%利率借入100萬日圓，換成美元後投入年息4%的基金，在匯率不變的情況下，可賺取3個百分點的利差。除了直接買進資產，也能透過貨幣交換與遠期外匯合約進行操作。

2、為什麼愛借日圓？

1990年代初期日本資產泡沫破裂後，日本央行長期把利率壓在零，甚至降成負利率，借日圓的成本遠低於其他主要貨幣，因此成為機構與散戶進行利差交易的首選。

3、日圓開始失寵？

日本央行2024年3月結束負利率後持續升息，借入日圓的成本愈來愈高。而日本政府自2022年起多次干預匯市，今年7月31日還與美國聯手買進日圓，大幅增加利差交易的風險。

4、哪些貨貨取而代之？

交易員不只比較借款成本，也會衡量匯率波動。目前瑞士法郎與中國離岸人民幣較具吸引力。瑞士政策利率維持在零，中國則透過每日設定人民幣中間價降低匯率波動，兩者都有利於利差交易。

5、利差交易最大風險？

最大風險不是利率，而是匯率。假設借100萬日圓換成美元投資，一年後資產增至1.04萬美元，但萬一日圓升至1美元兌80日圓，只能換回83.2萬日圓，扣除1萬日圓利息後僅剩82.2萬日圓，連償還本金都不夠。

6、全球利差交易規模？

利差交易形式多元，很難計算其確切規模。國際清算銀行2024年估計，約有200兆日圓、相當於1.3兆美元的日圓淨供給，被非銀行市場參與者吸收，不過，其中包括避險需求，不能全部視為利差交易。全球外匯市場每日交易額約9.6兆美元。

7、平倉會拖累股債市？

日圓突然升值或借款成本上升時，投資人會賣掉高收益資產，買回日圓還債；槓桿部位也可能遭追繳保證金，引發更多拋售。2024年7月31日至8月5日，日圓兌美元狂升約8%，墨西哥披索兌日圓大貶約13%，日經225指數重挫19%。

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