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美東線貨櫃運價漲翻！估本月刷新歷史紀錄 貨主黃金周假期前急搶運

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
圖／ChatGPT協作
圖／ChatGPT協作

最新數據顯示，隨著美伊戰爭推升燃油成本，中國大陸－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，且由於貨主將趕在中國大陸「十一黃金周」假期前運出貨物，運價本月稍後可能繼續衝上歷史新高。

運費價格平台Xeneta的資料顯示，中國大陸－美東航線每只40呎標準貨櫃（FEU）的現貨運費已漲至10,948美元，從2月28日美伊戰爭爆發以來，累計漲了三倍多。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）指出，「這些關鍵航線的運價目前僅略低於新冠疫情期間的歷史新高水準」。上海－紐約航線是全球貨櫃航商最繁忙與利潤最高的航線之一，運價曾在2022年1月站上11,900美元的歷史紀錄。

美伊衝突未解已帶動原油與成品油價格飆漲，連帶推升船用燃油在全球20座港口的均價。根據海運燃料價格發布機構Ship & Bunker，這項均價17日達到每公噸901.50美元，遠高於美伊戰爭爆發前、2月27日的每公噸543.50美元，但仍低於3月20日的每公噸1,053美元高點。

燃料價格飆漲推升運價

貨櫃船東會透過附加費等工具，轉嫁上漲的燃料成本。桑德談及上海－紐約航線的現貨運價時說，隨著船用燃料油價格推高燃油附加費，無法排除會突破新冠疫情高峰的可能性。

他指出，這項運價可能會在本月締造新紀錄，因為沃爾瑪和亞馬遜等貨主都正趕在中國大陸「黃金周」假期前，先把貨物運出中國大陸，帶動貨運量激增。

Drewry的世界貨櫃指數（WCI）17日公布的數據顯示，上海－紐約航線的每只FEU的現貨運費，比一周前飆漲近7%至10,394美元，Drewry也預期，「黃金周」前的出貨潮將進一步拉升運價。

WCI的上海－紐約航線現貨費價曾在新冠疫情初期漲至16,000美元的高點。Drewry和Xeneta對現貨運價數據的統計方法不同，依市場動態而異。

中國大陸－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，本月稍後可能繼續衝上歷史新高。美聯社
中國大陸－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，本月稍後可能繼續衝上歷史新高。美聯社

貨櫃 運價 黃金周

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