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因應油價與日圓貶值 日本時隔3個月再升息創最短間隔

中央社／ 東京18日專電

日本銀行今天在金融政策決策會議上決定將政策利率調高至1.25%。這是繼今年6月會議後，時隔3個月再次升息。自2024年3月解除負利率政策以來，日銀大致以每半年一次的速度升息，這次創下間隔最短的一次。

日銀研判，為了因應原油價格上漲及日圓貶值可能帶來的物價上行風險，有必要加快升息步調。

每日新聞報導，政策利率來到1.25%，是自1995年4月以來、約31年半最高水準，同時超過日銀估算、不會使景氣過熱也不會使景氣降溫的「中性利率」區間（約1.1%至2.5%）下限。

日銀內部仍有意見認為，目前的金融環境依舊偏向寬鬆，因此未來將以多快速度進一步升息，將成為市場關注焦點。日銀總裁植田和男預定下午召開記者會，說明判斷升息的理由。

升息後，房貸變動利率以及企業貸款利率預料將隨之上升；另一方面，家庭與企業的存款利息也會增加，會對日本經濟帶來廣泛影響。

植田和男在7月金融政策決策會議後的記者會上，特別指出原油價格上漲、日圓持續貶值，以及人工智慧（AI）需求擴大等3項物價上行風險。

近期受到中東戰事升溫影響，國際原油價格再度呈現上漲趨勢。美國原油期貨價格在每桶100美元左右的高檔震盪，來到約4個月高點。

日銀11日公布的8月企業物價指數，也已連續3個月較去年同期上漲超過7%。受到原油價格走高以及AI需求擴大影響，相關原物料價格持續上升。日銀內部也愈來愈多意見認為，隨著企業將成本轉嫁至商品價格，可能進一步推升消費者物價。

此外，美國政府也曾要求日本升息。美方擔憂，日圓持續貶值將加劇日本的物價上漲壓力，而日本公債殖利率上升也可能進一步帶動美國公債殖利率走高。

今年7月底，美國曾與日本協調，共同實施買進日圓的外匯市場干預。8月底，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與植田和男會談時，也曾就矯正日圓過度貶值表示，美方「強烈支持日本採取果斷的市場及貨幣政策措施。」

日圓 升息 油價

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