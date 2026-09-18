日銀宣布升息！調高1碼 日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行「不夠鷹」

日本銀行（央行）今天宣布升息1碼，距離上次升息僅相隔三個月，顯示正以36年來最快的速度提高基準利率，藉此因應不斷加劇的通膨情勢。不過，日圓不升反貶，凸顯市場判斷日銀立場「不夠鷹」。

日銀18日結束為期兩天的政策會議後，宣布基準利率上調1碼至1.25%，這符合彭博調查的所有經濟學家預期。決策以7票贊成對2票反對通過，理事淺田統一郎與佐藤綾野投下反對票，主張維持利率不變。

日圓盤中急貶 央行前瞻指引欠缺鷹派驚喜

然而，升息消息出爐後，日圓不升反貶，盤中急貶0.75%至157.14日圓。市場分析，日銀發布的前瞻指引內容看起來和7月類似，變動不大，聲明中沒有出現明顯更為鷹派的措辭，未能促使投資人押注日圓繼續走升。

展望未來，日銀重申，只要經濟與物價展望符合預期，就會繼續升息。政策利率升至1.25%後，將首次進入日本央行估計的中性利率區間下緣。中性利率是指既不刺激、也不抑制經濟活動的利率水準。

日銀還表示，將「考量調整的時機與步調」，同時評估包括中東局勢的影響、AI相關需求的擴張，以及匯率發展情況等風險因素。

彭博專欄作家雷迪說，日銀重申7月措辭「將基礎消費者物價指數（CPI）通膨率在約2%水準的展望變得重要」，但說法沒有明顯變得更鷹。

距離上次升息僅三個月 植田上任來第六度升息

此前，日銀已在6月升息，因此這回是是1990年以來最短的升息間隔。當年日銀快速緊縮貨幣政策，成了日本資產泡沫破裂一大催化因素。

這次也是植田和男擔任日銀總裁以來第六度升息，為至少半世紀來日本央行總裁中升息次數最多的一位。此次升息也發生在美國財政部長貝森特多次施壓、要求日本提高利率之後。

美歐日罕見同月同步升息：擺脫央行異類標籤

同時間，全球貨幣政策環境也出現變化，各國當局正因應伊朗戰爭帶來的衝擊。美國聯準會（Fed）在周三祭出三年來首度升息，預測今年稍後還會再升息一次；歐洲央行上周也升息，成為今年第二次升息。

彭博資訊指出，日本此次升息意味著，日銀、聯準會與歐洲央行首度在同一個月份同步升息，同步行動也凸顯出，日銀已經大幅擺脫長期以來在全球貨幣政策中「異類」的地位。

日本主要通膨指標截至2025年已連續第四年高於2%，日銀預期未來幾年通膨仍將高於目標。周五公布的最新數據顯示，8月核心通膨率小幅放緩，部分原因是補貼造成的統計扭曲。分析師預期，物價漲幅到明年初可能加速至接近3%。

日銀總裁植田和男預定將在當地下午3時30分舉行記者會，解釋最新決策的考量以及未來幾個月的利率走勢。