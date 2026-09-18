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Fed升息金價恐短震！高盛仍看好黃金長線 喊2027攻上5,400美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5,400美元。路透
高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5,400美元。路透

儘管聯準會祭出三年來首度升息，但高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5,400美元，並表示較緊縮的貨幣政策可能減緩金價漲勢，然而不至於破壞上漲趨勢。

現貨金價今天盤中上漲0.3%，報每英兩4,353.65美元，延續周二收盤勁揚1.8%後的上漲動能。

聯準會（Fed）周三升息，並暗示未來幾個月還會進一步升息，新任總裁華許也加入一致通過決策的行列。

高盛在一份報告中表示，預期「貨幣政策緊縮的影響，主要反映在金價短期上漲步調減緩，而非壓低金價遠期水準」。

儘管黃金通常被視為對抗通膨的避險工具，但利率上升可能抑制黃金需求，因為這會讓孳息資產對投資人更具吸引力，黃金這類不孳息的資產吸引力相對減弱。

高盛表示，各國央行持續進行資產多元化配置，仍是該行看多金價的主要結構性驅動因素。

高盛預測，立場更為鷹派的聯準會可能引發金價更大幅度的修正。如果聯準會今年再升息三次，並釋出終端利率將進一步上升的訊號，金價可能跌至約4,070美元，之後在各國央行持續買進、支撐市場的情況下，於2026年底回升至約4,200美元。

高盛 金價 黃金

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