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日銀升息1碼至1.25% 政策利率創31年新高

中央社／ 東京18日專電

日本銀行今天召開金融政策決策會議，決定將政策利率調高0.25個百分點至1.25%，創1995年以來、31年新高。這是日銀繼今年6月後，時隔3個月再度升息，顯示貨幣政策正常化腳步進一步加快。

日本經濟新聞報導，日銀自2024年3月結束負利率政策後，逐步調高利率，在此之前，大致維持約半年升息一次的步調。這次僅相隔3個月便再度升息，主要考量原油價格上漲及日圓貶值等因素，可能推升進口成本，加劇日本國內物價上漲壓力。

日銀今天在為期2天的金融政策決策會議結束後，以9名政策委員多數贊成，決定將作為政策利率指標的「無擔保隔夜拆款利率」誘導目標，由1%提高至1.25%。

政策利率升至1.25%，是日本自1995年以來首度來到這一水準，也創下31年來最高紀錄。

不過，日銀內部對進一步升息仍存在不同意見。9名政策委員中，審議委員淺田統一郎及佐藤綾野對這次升息決定投下反對票。

日銀 升息 利率

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