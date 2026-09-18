FBI控中企抄襲 美官網赫見中國AI搜尋工具後下架

美國聯邦調查局（FBI）上週指控阿里巴巴等中國企業「惡意」抄襲美國競爭對手Anthropic技術，如今卻傳出美國有政府官網採用阿里巴巴的人工智慧（AI）模型供用戶搜尋擬議的聯邦規定。

路透社報導，美國國家檔案局（National Archives）管理的「聯邦公報」（Federal Register）網站昨天曾提供使用阿里巴巴Qwen模型的搜尋工具，與其他搜尋選項並列。目前不清楚這項工具何時上線。

根據路透社檢視的截圖與網站原始碼封存版本，這項由Qwen驅動的搜尋工具昨天下架，時間點大約在社群媒體出現相關貼文。

FBI上週指控阿里巴巴抄襲Anthropic的模型以發展自家AI工具，使得美國和中國在雙方領導人下週會面前再添緊張。

美國官員當時表示，中國AI企業以「工業規模」對美國技術進行「惡意」抄襲。

FBI今天婉拒置評。美國國家檔案局與白宮未回應置評請求。中國駐美大使館發言人表示，抄襲指控「毫無根據」。

部分AI專家表示，聯邦公報官網使用這項中國AI工具可能沒有構成國安風險，但引發外界質疑美國聯邦政府是否與自身對中國AI模型所傳達的訊息相矛盾。

華府智庫「資訊科技與創新基金會」（ITIF）會長卡斯楚（Daniel Castro）表示，美中正激烈競爭開發更先進的AI模型，卻有美國政府機構選擇使用中國製AI模型，「這是我見過最荒謬的事之一」。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示：「聯邦政府任何機構都不應使用中國AI模型。這麼做只會讓聯邦政府更加依賴中國AI模型，這不符合國家利益。」

喬治城大學法學教授錢德（Anupam Chander）表示，使用Qwen目前看來沒有立即的網路安全風險，但這取決於模型訓練方式。聯邦公報官網內容本已是公開，因此這個模型並未處理敏感政府資訊。

參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）民主黨籍副主席華納（Mark Warner）在聲明中表示，風險取決於美國資料是否離開政府安全範圍並在阿里巴巴控制的系統上處理。

眾院美中戰略競爭特別委員會與國土安全委員會4月曾致函同樣使用Qwen的Airbnb，要求提供使用詳情，以助調查中國AI工具整合至美國人使用的平台所產生的國安風險。