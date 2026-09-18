美日升息加速「利率正常化」 日本銀行業掀存款爭奪戰

美國聯邦準備理事會（Fed）睽違3年多升息，日本銀行（央行）也預料將調高政策利率。隨著全球進一步邁向「利率正常化」，日本銀行業者正加強吸收存款，金融業經營策略面臨重大轉折。

在日本長期處於超低利率的環境下，民眾把資金存入銀行能獲得的利息有限，存款商品吸引力不高。不過，瑞穗銀行近期睽違約17年重新推出「儲蓄存款」，顯示銀行業者已開始調整策略。

TBS報導，瑞穗銀行目前的一般活期存款年利率為0.4%，儲蓄存款則依存款金額採取分級利率。存款10萬日圓以上、未滿30萬日圓者，年利率為0.41%；30萬日圓以上、未滿50萬日圓者，則提高至0.42%。

瑞穗銀行零售暨數位業務部人員谷塚康幸表示，銀行存款是創造信用及辦理放款的資金來源，「如果沒有存款，銀行業務無論如何都難以維持。」

日本銀行升息後，銀行可望擴大放款利率與存款利率之間的利差，提升獲利空間，因此吸收存款的重要性也隨之增加。

除了瑞穗銀行，三井住友金融集團也透過個人金融服務「Olive」與7-Eleven合作，希望以便利商店門市網絡為基礎，進一步擴大客戶群。三菱UFJ銀行則推出遺產繼承支援服務，盼在父母將資產傳給子女後，繼續留住相關存款。

全球主要央行近期轉向升息，也可能加速日本銀行業的策略調整。美國聯準會睽違3年2個月升息，聯準會主席華許（Kevin Warsh）在記者會上強調實現物價穩定的決心，表示目前通貨膨脹率明顯過高，且高通膨持續時間過長。

日本同樣面臨物價持續上漲的壓力。日本銀行預計在今天起舉行的金融政策決策會議中，討論把政策利率從目前的1%提高至1.25%。

若日銀決定升息，將是時隔3個月再度調高利率，也意味著過去約每半年升息一次的步調明顯加快，以因應物價大幅上漲的風險。

谷塚康幸表示，在利率逐漸回升之際，各家銀行爭取存款的競爭已相當激烈。隨著「利率正常化」進一步發展，不僅銀行的經營策略將出現變化，民眾選擇存款、貸款及往來銀行的方式也可能隨之改變。