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升息推高企業貸款成本 美銀行高層：難擋AI投資動能

中央社／ 舊金山17日專電

聯準會升息一碼，企業貸款成本隨之增加。美國國泰銀行高層接受中央社訪問表示，短期利率波動不影響企業中長期佈局；長債殖利率走高雖增加企業擴廠及購置房產壓力，但AI產業革命與過去網路泡沫、金融危機不同，「需求真實存在」，企業投資動能未有放緩跡象。

聯準會將利率調高0.25個百分點，各大銀行提供給最佳客戶的最優惠利率（prime rate）也調高3個百分點來到7%，牽動企業短期及浮動利率借款成本。

在AI浪潮帶動下，企業加速擴大投資，銀行貸款是籌措資金的管道之一。

針對聯準會升息影響，美國國泰銀行高科技貸款部門資深副總裁何淑貞（Jane Ho）今天接受中央社專訪指出，企業投資通常是中長期規劃，短期利率波動可能使部分計畫調整，但不至於讓企業取消投資。

她表示，近年企業投資主要集中於AI基礎設施與資料中心建設，AI產業革命影響深遠，「投資真的非常熱」。

至於美國10年期公債殖利率整體走高，提高企業購置不動產等融資成本。何淑貞表示，矽谷情況較為特殊，在AI浪潮帶動下，即使利率上升，企業仍持續擴廠，步調並未放緩。

在矽谷逾30年的何淑貞指出，她在金融業經歷過2000年前後的網路泡沫、2003年的光通訊泡沫、2008年金融危機，「過去每一波泡沫破裂之前2、3年，其實就已經可以感受到一些跡象，比如金融危機爆發前，2006年我們就幾乎不再做房地產貸款」。

何淑貞闡述，企業過去往往是先建設基礎設施，再創造需求；例如2003年前後，市場大量鋪設光纖，但當時需求尚未形成，大量投資因而形成泡沫。這一波AI浪潮比較是需求先出現，企業再加快投資，這不會一年後就突然消失，因為需求面確實存在。

AI投資持續升溫，市場對泡沫的疑慮仍未消退。對此，何淑貞指出，產業發展不可能一次到位，部分企業可能選錯產品或方向，因此市場修正在所難免，「但長期需求仍在」。

在矽谷舉行的AI基礎設施峰會上，業者同樣釋出樂觀訊號。

特殊應用積體電路（ASIC）設計服務廠世芯北美事業部副總裁江惠中受訪表示，許多業者可能一開始仍在觀望，對擴廠抱持謹慎態度，現在趨勢明確，它不是一個火花，需求相當強勁。

針對台廠赴美投資，何淑貞觀察，台灣產業基礎、資本市場及金融體系健全，企業具備向外擴張的能力；儘管赴美面臨較高的人事與營運成本，未來3年、5年、甚至10年，都可能是台商發展的黃金時期。

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