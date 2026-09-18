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OpenAI遭控竊新聞內容訓練AI 紐時批明知故犯

中央社／ 舊金山17日綜合外電報導

根據今天解封的一份法院文件，「紐約時報」指控OpenAI利用數百萬篇新聞文章訓練旗下AI模型，犯下「史無前例、規模驚人的盜竊行為」。

法新社報導，總部位於舊金山的OpenAI擷取超過1000萬篇文章內容，其中有近1/3來自紐約時報（NewYork Times）。

文件指稱，微軟（Microsoft）應用科學總監赫克特（Brent Hect）曾私下稱此舉是「史無前例、規模驚人的盜竊行為」，甚至可能是「人類史上規模最大的勞動成果竊取案」，且OpenAI在嘗試清查系統中哪些內容來自紐時及本案其他原告時，可能已構成「無意間的掩蓋行為」。

微軟發言人告訴法新社，該公司認為赫克特的說法僅代表「個人觀點」，「不代表公司立場」。

紐時3年前已在紐約聯邦法院對OpenAI與微軟提告，指控他們涉嫌竊取受著作權保護的內容，用來訓練OpenAI的旗艦模型ChatGPT；微軟2019年起首度注資OpenAI。

除了紐時，另有多家新聞出版商陸續加入這場訴訟，他們正針對每篇據稱遭到盜取並被OpenAI模型使用過的文章索賠，但求償總金額目前仍不明朗。

參與訴訟的媒體業者包括擁有CNET等科技新聞媒體的齊夫戴維斯集團（Ziff Davis）、「瓊斯夫人」（Mother Jones）雜誌母公司、調查新聞網站「攔截」（The Intercept）及美國多家地方報紙。

由於原告已向法院聲請提出「簡易判決」，若聯邦地區法官史坦（Sidney Stein）准許這項聲請，本案將無須進入正式審判程序；不過，預計法院最快要到2027年才會做出裁決。

ChatGPT自2022年底推出以來，OpenAI已與全球多家新聞出版業者簽署內容授權協議，但外界仍擔心，生成式AI正在導致新聞網站流量下滑。

為緩解外界疑慮，AI業者曾試圖在查詢結果中附加來源連結，但成效不彰。根據法院文件，一名OpenAI工程師曾坦承：「無論我們把連結放得多顯眼，用戶都不會去點擊。」

微軟與OpenAI則主張，他們對新聞內容的使用具「轉化性質」，屬「合理使用」範疇。

OpenAI 紐時 訓練

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