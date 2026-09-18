法院解封文件震撼！OpenAI與微軟高層認了：AI確實取代媒體與出版

根據最新解封的法院文件，OpenAI與微軟高層主管承認，他們的AI工具已取代了紐約時報及其他新聞媒體發表的報導文章與書籍，並承認相關技術對這些產業構成威脅。

彭博資訊與紐約時報報導，在蒐證程序期間， 微軟執行長納德拉作證表示，與聊天機器人的對話已經「取代」了出版商網站。

OpenAI內部同樣擔心，旗下ChatGPT聊天機器人可能讓人們不再閱讀其他新聞網站。在2023年6月，OpenAI高階主管特利（Nick Turley）在一份備忘錄中寫道，AI對出版商構成「生存威脅」。到了2024年2月，他又寫道，AI產品「隨著功能日益完善，將變得愈來愈具有替代性」。

OpenAI前政策主管、後來共同創辦Anthropic的克拉克（Jack Clark）也曾談到書籍，表示「我們在GPT-X上的表現愈好，類型小說作家就愈擔心我們會在亞馬遜上取代他們。」「我們在這個領域的工作將會讓人失業。」

上述討論的部分內容是在周四公開，這是紐時於2023年底對OpenAI及微軟提起的備受關注訴訟的一部分。另有11家出版商加入這起訴訟。美國紐約南區聯邦地方法院法官史登（Sidney H. Stein）目前正在審理雙方提出的簡易判決動議。彭博的報導還指出，川普政府介入此案，敦促法院裁定，以受著作權保護的作品訓練AI構成「合理使用」。

這些出版商主張，科技公司未經授權或付費，從網路及其他資料庫抓取數以百萬計的新聞報導，並利用這些文章內容訓練先進AI系統，已違反著作權法。

微軟與OpenAI則主張，他們的相關工作受到著作權「合理使用」法律保護。兩家公司表示，這些文章經AI處理後，已充分轉化為全新的作品，而且並非會損害原始作品價值的替代品。

納德拉還作證表示，下載盜版內容「絕對」違法，而付費牆後的內容則應取得授權才能用於AI訓練。解封文件指出，如果當時知道OpenAI抓取並利用付費牆資訊進行訓練，他會「行使微軟的權利，要求OpenAI重新訓練模型」。

早在2019年，微軟就已知道OpenAI使用一個含有盜版書籍的非法線上圖書庫。當時，OpenAI執行長奧特曼與前副總裁達阿莫戴（Dario Amodei）曾向微軟創辦人蓋茲展示聊天機器人的早期版本。

法院文件也顯示，ChatGPT似乎沒有按照出版商撰寫新聞的方式，引導使用者閱讀相關報導。2023年2月，一名OpenAI軟體工程師曾寫信給同事表示：「不管我們把連結放得多顯眼，使用者都不會點擊。」