義大利托斯卡尼向外資招手 從精品到綠能產業多元

義大利托斯卡尼區17日舉行「聯合國貿易和發展會議」（UNCTAD）投資報告發布會，盼打造可靠夥伴形象，吸引包括台商等更多外資進駐。托斯卡尼產業多元，包括精品時尚、生物醫療、綠能、遊艇等，台灣目前在當地最重要投資是房地產與奢華旅館。

這次會議是由托斯卡尼區政府與「投資托斯卡尼」（Invest in Tuscany）機構舉辦，也是義大利唯一一場發布UNCTAD「2026世界投資報告」的活動。

托斯卡尼區政府主席吉亞尼（Eugenio Giani）發表聲明，感謝「聯合國貿易和發展會議」選在托斯卡尼發表報告，這代表該區近年打造了能吸引高品質投資的生態系統；面對全球經濟情勢愈形複雜，托斯卡尼將憑藉專業知識與成熟產業聚落，向國際展現「可靠夥伴」形象。

與會來賓包括UNCTAD資深經濟官員卡塞拉（Bruno Casella）、托斯卡尼區地域競爭力總監泰德斯基（Paolo Tedeschi）與多位產學界代表。

「投資托斯卡尼」機構負責人賈巴尼（FilippoGiabbani）接受中央社訪問表示，托斯卡尼目前最重要外資來自美國，其次是法、德等歐洲國家，但來自亞洲的投資也具有相當重要性，其中最大宗是日本，台灣則有雲朗集團在當地投資頂級旅宿與古蹟修復。

賈巴尼舉例，日本在該區有日立鐵路（HitachiRail）投資交通運輸，Yanmar集團在佛羅倫斯開設再生能源與機械研發中心，以及東麗（Toray）投資碳纖維產業；日商另投資不少托斯卡尼的時尚產業，「日本在本地的投資多元化且忠誠，傾向長期持有、很少撤資。」

談到托斯卡尼吸引外資強項，賈巴尼表示，區域最大優勢無疑是觀光業，以及豐富的文化與環境遺產，在製造業方面，托斯卡尼也擁有優質勞動力技能，特別是在奢華精品產業，「我們的生產方式介於工業和手工業之間，我們的工人擁有在世界其他地方很難找到的技能。」

「聯合國貿易和發展會議」2026投資報告提到五大關鍵戰略產業，包括AI（人工智慧）、半導體、環境科學、關鍵礦產和其他先進的軍民雙用途技術（Dual-use technologies）。

義國「企業暨義大利製造部」副部長瓦倫蒂尼（Valentino Valentini）以視訊方式致詞呼籲，應強化接軌這些產業並吸引外資。他表示，幾十年來，投資主要遵循成本和效率原則，只要打開市場就足以參與競爭，然而，如今投資受到戰略考量影響，數位基礎設施投資在一年內成長了80%，人工智慧、半導體等戰略性產業吸引的外資佔比，五年內從16%成長到44%。

瓦倫蒂尼強調，「新趨勢是各國政府不再被動等待投資，他們主動尋找、篩選並影響投資。」對於像義大利這樣的製造業經濟體，或像托斯卡納這樣的地區來說，僅僅擁有穩固生產體系不夠，必須知道如何宣傳，定位在正確領域，才能面對來自其他國家的激烈競爭。