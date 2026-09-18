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日本8月核心通膨微降至1.7% 市場估央行升息在即

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本總務省今天公布最新數據顯示，8月核心通膨率微幅放緩至1.7%；日本央行今天稍晚將召開貨幣政策會議，市場普遍預期會後將宣布升息。

法新社報導，日本央行（BoJ）正致力緩解通膨壓力，而最新的通膨數字仍接近日本央行設定的2%目標。

日本總務省最新的通膨數據，已排除波動較大的生鮮食品價格，而1.7%的通膨率不僅較7月的1.8%微幅放緩，也比市場原先預期的持平表現來得低。

官方數據顯示，政府針對汽油與電費提供的補貼措施，是通膨放緩的原因之一。

日本央行部分委員已釋出訊號，暗示可能將關鍵利率調升0.25個百分點至1.25%，將創下30年多來新高。

由於中東危機引發油價飆升，加上短期內看不出緩解跡象，預計將持續對通膨造成上行壓力，日本央行升息壓力也隨之升高。

與此同時，日圓走弱也正推升進口商品成本。

央行 通膨 日本

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