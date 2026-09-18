今晨國際頭條一次看／美升息衝擊私募 川普施壓北約盟友

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

升息加劇私募股權困境 3490億美元殭屍基金恐續增

摘要

美國聯準會升息1碼，是三年來首次升息，華爾街日報指出，這將進一步壓縮私募股權業者處分資產與返還投資人資金的空間。目前投資人等待從所謂「殭屍基金」取回的資金已達創紀錄3490億美元，交易更難成交，可能使積壓規模繼續擴大。

為何重要

利率重新走高不只影響股票與債券，也直接衝擊高度依賴槓桿的私募市場；退出受阻還可能反過來削弱業者募新基金與賺取管理費的能力。

華盛頓郵報

白宮撤回聯邦移民及海關執法局長提名 未說明原因

摘要

白宮突然撤回施羅耶（Lance Schroyer）出任聯邦移民海關執法局局長的提名，未說明原因，距川普6月提名不到三個月。施羅耶是國土安全部長穆林的高階顧問，但參院遲未安排聽證，政府內部也有人質疑他缺乏管理大型聯邦機構的經驗。

為何重要

聯邦移民及海關執法局是川普大規模遣返政策的核心執行機關，提名撤回凸顯移民執法領導人事仍未穩定；該局已逾十年沒有經參院確認的正式局長。

金融時報

土耳其急阻股市醜聞擴大 監管機關移送38人

摘要

土耳其當局加緊控制股市醜聞外溢，凍結七家資產管理公司旗下部分基金交易，並下令清算130檔基金，另將38人移送檢方。事件涉及基金大量持有關係企業、流通股有限的股票，價格遭推高後又因基金無法應付贖回而爆發擠兌；央行也出手增加里拉流動性。

為何重要

危機已從個別基金延伸至土耳其資本市場的流動性與監管信任，當局能否迅速止血，將直接影響本地儲戶及國際投資人對土耳其市場的信心。

衛報

卡尼支持加拿大成歐盟首個準會員 川普揚言加徵重稅

摘要

加拿大總理卡尼公開支持加拿大成為歐盟首個「準會員」的構想，稱多數加拿大人支持深化對歐關係，雙方可在關鍵礦物、防務、AI及能源等領域合作。川普則警告，若計畫推進，美國可能對歐洲祭出重稅甚至停止貿易；卡尼強調加拿大並非尋求正式加入歐盟。

為何重要

歐盟條約目前沒有「準會員」制度，這項前所未有的安排若成形，可能重塑加拿大與歐洲在安全、貿易及戰略產業上的合作方式。

路透

川普施壓北約重塑歐洲防務 盟國逐步降低對美依賴

摘要

路透調查指出，川普政府雖未大規模撤出北約，但削減駐歐美軍仍是選項。美國防長赫塞斯原先曾考慮裁減約2.5萬名駐歐美軍，後因政府內部阻力改啟動兵力檢討。同時至少八個北約成員正分散武器採購來源，降低對美國軍工與軍事科技的依賴。

為何重要

美國即使沒有退出北約，盟國對華府安全承諾的疑慮已開始改變國防預算、武器採購及長期部署，可能重新塑造跨大西洋防務分工。

美聯社

法官令甘迺迪中心重大改建或拆除前須提前30天通知

摘要

美國聯邦法官庫柏下令，甘迺迪表演藝術中心進行任何重大實體變更、包括拆除前，必須提前30天通知。川普先前曾表示，若無法整修老化建築，中心最終可能遭拆除。另一方面，中心高層同日以結構持續惡化、出現公共安全風險為由，宣布至少暫時關閉七天進行評估。

為何重要

法院命令為這座美國國家級文化機構的未來處置增加程序限制；在董事會已決定關館整修之際，建築安全與是否拆除也成為新的爭議核心。

（本文與AI協作）