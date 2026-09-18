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台積電ADR大漲3%！聯電日月光猛飆 台指期夜盤勁揚701點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（17日）全數勁揚，台積電ADR收盤大漲3%，報每股430.26美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,744.50元，較台北交易股票溢價率為13.18%。

聯電狂飆逾8%、日月光上漲超過5%。

台指期夜盤勁揚701點，漲幅1.51%，報47,160點。

道瓊工業指數17日上漲316.14點，漲幅0.61%，收報51,778.04點；標普500指數漲85.95點，漲幅1.14%，收報7,637.76點；那斯達克指數上漲439.87點，漲幅1.69%，收26,418.30點。

費城半導體指數大漲353.38點，漲幅3.14%，報11,599.49點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 637.71 +5.38 614.00 3.86

中華電 CHT 145.82 +1.20 145.00 0.56

台積電 TSM 2,744.50 +3.00 2,425.00 13.18

聯電 UMC 156.09 +8.61 147.50 +5.82

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

聯電 台積電ADR ADR

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