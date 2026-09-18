美股收盤／四大指數勁揚 費半大漲逾3% Fed升息衝擊已消化且油價回落

美股四大指數周四（17日）強勁反彈，科技股與晶片股走強，費城半導體指數勁揚超過3%，油價回落、美國公債殖利率走低以及強勁的勞動力市場數據，幫助市場消化了聯準會（Fed）三年多來首次的影響。

道瓊工業指數上漲316.14點，漲幅0.61%，收報51,778.04點；標普500指數漲85.95點，漲幅1.14%，收報7,637.76點；那斯達克指數上漲439.87點，漲幅1.69%，收26,418.30點。

費城半導體指數大漲353.38點，漲幅3.14%，報11,599.49點。

在標普500指數11個主要類股中，科技類股漲幅居前。金融類股和必需消費品類股是僅有的兩個收跌領域，但跌幅很小。

金銀礦業股和晶片股表現突出，均上漲逾3%。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「我們看到，投資者重新關注那些因市場預期聯準會升息而遭受重創的類股。投資人開始進場，適度逢低買入。」

國際原油價格下跌，一度觸及一周低點，布蘭特油價回落到每桶104.82美元，較數日前逼近110美元回落。之前有報導稱沙烏地阿拉伯石油正經由阿曼運輸，緩解市場對供應中斷的擔憂。

由於中東局勢仍然緊張，油價隨後跌幅收斂。自伊朗戰爭爆發以來，能源價格持續飆升，加劇全球通膨壓力。

聯準會周三升息1碼，是自2023年7月以來首次升息。聯準會在聲明中表示，致力於推動通膨率回到2%目標，為今年進一步緊縮貨幣政策鋪平道路。

芝商所的FedWatch工具顯示，金融市場目前預期聯準會在10月下次會議上再次升息1碼的機率為53.1%，高於一周前的27.2%。

聯準會主席華許在周三記者會上表示，美國經濟表現強勁，確保物價穩定不一定會損害就業市場。勞工部每周首次申請失業金人數報告印證了這一觀點，報告顯示初請失業金人數降至接近1969年以來最低水準。

通常被稱為「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所市場波動率指數VIX觸及一周多以來最低，其走勢與原油價格回落同步。

分析師認為，油價衝擊如果能夠得到任何緩解或化解，對消費者和企業都是利多，也會使聯準會不必採取那麼鷹派的立場。

數據顯示，8月獨棟住宅開工量和成屋待完成銷售均有所增加，住宅營建類股受此推動上漲1.1%。

對利率敏感的銀行股在周三下跌2.3%後回穩，周四收漲0.2%。

美國證管會宣布對代幣化股票交易給予五年豁免後，加密貨幣相關股票上漲。Circle和Robinhood分別上漲5.8%和5.2%，Coinbase上漲5.8%。