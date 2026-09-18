油價走低債市壓力減 美股創6週來最佳單日表現

即使美國總統川普在輝達執行長黃仁勳日前參與論壇時來電，強調「AI末日論」並不存在，純粹是危言聳聽，但對許多AI產業人士卻是迫在旦夕的壓力。在Anthropic的27歲研究員卡克森（Jacob Coxon）辭職，並宣稱OpenAI和Anthropic正競相開發可能毀滅人類的技術後，更是徹底揭開潘朵拉的盒子。 多年來，「AI可能毀滅人類」是AI研究者的最大公約數共識。一項2024年的調查訪問數千名AI研究人員後發現，超過一半的人認為AI「超級智能」（superintelligence）可能導致人類滅絕或引發同樣嚴重的後果。

2026-09-18 06:00