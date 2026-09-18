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油價走低債市壓力減 美股創6週來最佳單日表現
受國際油價下跌及債券市場壓力減輕帶動，美國股市主要指數今天勁揚，創下6週以來最佳單日表現，一舉扭轉昨日頹勢。
道瓊工業指數上漲316.14點或0.61%，收報51778.04點。
標普500指數勁揚85.95點或1.14%，收在7637.76點。
那斯達克綜合指數揚升439.87點或1.69%，收26418.30點。
費城半導體指數大漲353.38點或3.14%，收11599.49點。
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