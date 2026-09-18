安世半導體切割聞泰科技 攜手印度塔塔電子生產晶片

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）與塔塔電子今天宣布合作計畫，未來將在印度共同生產與封裝晶片，展現與中國母公司聞泰科技（Wingtech）分道揚鑣的決心。

路透社報導，根據這項協議，安世半導體與塔塔電子（Tata Electronics）將在塔塔位於多雷拉（Dholera）斥資110億美元興建的廠房，生產多款電源控制晶片。雙方表示，兩家公司也將在塔塔位於賈吉羅德（Jagiroad）的工廠，合作進行晶片測試與封裝。

兩家公司也將合作開發多項技術，但雙方並未透露財務條款細節。

塔塔電子執行長泰克（Randhir Thakur）透過聲明表示：「塔塔電子致力在印度打造具全球競爭力的整合型半導體製造生態系，這項全面合作是重要的一步。」

安世半導體是重要的基礎晶片製造商，產品廣泛用於汽車與消費性電子產業。它與聞泰科技持續至今的紛爭，起因於荷蘭政府2025年9月的介入。荷蘭政府當時表示，此舉旨在防止公司將業務移往中國。

北京當局隨後反制，暫時禁止出口在東莞封裝的安世半導體晶片，結果多家車廠面臨控制晶片短缺。

在歐洲各國撤回對安世半導體所採取的監管禁令後，雙方對立已有緩和，不過這家公司仍依國家界線分裂。荷蘭法院已剝奪聞泰科技對安世半導體的控制權，安世半導體目前與塔塔電子的這項合作，是由現任經營團隊決定。