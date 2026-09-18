馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」

全球首富馬斯克十四日在一場科技投資論壇突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷將讓他旗下企業面臨困境，因此他決定在美國興建大型晶圓廠。財經媒體Benzinga報導，馬斯克談話凸顯ＡＩ晶片供應鏈高度集中台灣的風險。

馬斯克在洛杉磯出席All-In Summit科技投資論壇，與SpaceX總裁暨營運長蕭特威爾對談。被問為何自建Terafab超大型晶圓廠而非依賴既有晶片供應商，馬斯克說，「到了某個時候，晶片可能無法繼續從台灣運到這裡。如果我們拿不到任何晶片，事情真的會變得非常棘手。」

他表示，除了地緣政治風險，全球晶圓廠目前也幾乎滿載，隨著ＡＩ持續擴張，伺服器、邊緣運算、人形機器人及汽車所需晶片產能將愈來愈吃緊，「要嘛打造Terafab，要嘛無法繼續擴大規模，就只有這兩個選項」。