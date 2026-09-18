AI政策白宮內鬥…寬鬆管制占上風 黃仁勳頻向川普進言

華爾街日報十六日報導，川普政府內部因ＡＩ政策內鬥，如何因應失控風險讓川普親信分成兩派。財長貝森特、幕僚長威爾斯等人密集開會研商防範措施，試圖說服川普加強介入；另一邊則有白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳及Meta執行長祖克柏等人，頻頻向川普進言，力主政府少管。目前看來，後者正占上風。

知情人士透露，白宮ＡＩ監管路線之爭五月浮上檯面，當時川普政府耗時數月研擬加強ＡＩ模型審查的行政命令，最後關頭被薩克斯一通電話翻盤，川普隨即撤回命令，讓威爾斯及貝森特措手不及且相當不滿。貝森特憂心ＡＩ網攻恐重創美國銀行體系，兩人力促川普重新考慮，川普才同意簽署大幅縮水的命令。

報導也指出，薩克斯讓監管派官員不滿，甚至私下調查他的商業利益，是否可能因阻擋監管而獲利。

風波過後，威爾斯、貝森特等官員近幾個月幾乎天天開會，試圖說服川普加強介入；白宮也頻繁與OpenAI執行長奧特曼及Anthropic高層交換意見。

知情人士透露，Google母公司Alphabet首席科學家哈薩比斯，近期曾向白宮力推成立由ＡＩ業界出資的監管機構，但遭科技巨頭黃仁勳、祖克柏及馬斯克反對，三人擔心權力可能集中在OpenAI、Anthropic與Google，近期分別直接找上川普表達疑慮，川普最終不同意成立監管小組，讓部分白宮官員相當挫折。

報導提到，白宮內部對ＡＩ態度出現轉變，部分源自Anthropic春季推出強大的Mythos模型。官員發現這項工具可能被用來發動網攻威脅國安，一名政府高層形容，Mythos猶如「狂閃的紅色警示燈」，一度讓官員們連續數天不分晝夜密集通話。

不過，幕僚一直難以說服川普相信ＡＩ存在重大風險。川普十五日發文稱，美國唯一需要的ＡＩ監管就是「強大而聰明的總統」。川普隨後致電黃仁勳並透過擴音發言，主張寬鬆監管的薩克斯當時也在台上。