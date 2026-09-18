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英王警告黃仁勳AI恐釀災難 籲建立管控風險機制

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
英國國王查理三世（左）17日在蘇格蘭鄧弗里斯莊園舉行人工智慧峰會，與參加峰會的輝達執行長黃仁勳（右）、Google DeepMind創辦人哈薩比斯（中）邊走邊聊。法新社
英國國王查理三世（左）17日在蘇格蘭鄧弗里斯莊園舉行人工智慧峰會，與參加峰會的輝達執行長黃仁勳（右）、Google DeepMind創辦人哈薩比斯（中）邊走邊聊。法新社

英國國王查理三世十七日警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧（ＡＩ）業界領袖，ＡＩ一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機，造成災難性後果，呼籲各界建立足夠管控機制。

黃仁勳、OpenAI財務長莎拉．佛萊爾，Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯等ＡＩ界重量級人物，十七日在蘇格蘭出席查理三世主持的ＡＩ峰會。查理三世表示，希望ＡＩ業界領袖能夠保證，科技專家能控制他們的發明。

查理三世在開幕式發表演說，告訴業界領袖，「我們迫切需要充分思考ＡＩ落入錯誤的人手中可能帶來的生存危機」。他說，ＡＩ力量可能被以「災難性方式」運用，這意味著必須在「為時已晚」之前建立充分的管控機制。

查理三世說：「ＡＩ的發展無論是其本質還是速度，既引人入勝也令人深感憂心。人性必須始終被尊重珍視。」

他對黃仁勳等ＡＩ業界領袖表示，大眾「焦急等待你們的保證，希望我們不會失去對自身命運甚至靈魂的掌控。你們肩負的任務不僅是推進科技發展，更是要確保技術始終堅定服務人類、社群以及自然世界」。

黃仁勳接受媒體訪問時提出不同觀點，主張ＡＩ不應比照社群媒體加以監管。他表示，「ＡＩ和社群媒體非常不同」，ＡＩ領域出現的安全爭議，其實「與尚未準備好上市的產品有關」，而非技術本身問題。他說：「社群媒體是一項產品，但ＡＩ是支撐這些產品背後的一項技術。所以，該監管的是產品。」

黃仁勳也強調ＡＩ業界必須確保在產品公開發布前，經過充分嚴謹的測試，「這和一輛車沒測試好不能出廠、一具飛機引擎沒測試好不能裝機，道理是一樣的，你應該妥善測試」。

在稍後對查理三世與業界代表發表的正式演說中，黃仁勳重申這項立場：「當一項產品還不夠安全的時候，我們就應該先擱置下來，繼續進行工程改良。我們一直都是這樣做的，也應該持續這麼做。」

黃仁勳 風險管控 AI 輝達 失控 查理三世 Google

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