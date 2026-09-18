Fed主席華許雙面話術 說服市場、安撫白宮

美國總統川普向來毫不掩飾他對聯準會降息的「期待」，但對於他所提名的聯準會主席華許帶領的聯準會決議升息一碼，川普十六日表示，他對華許保持信心，反而批評他所謂「充滿敵意」的理事會。

川普在北卡羅來納州出席競選活動前，被記者問到是否仍信任華許時，表示「對，我還是指望華許。」他說，他曾和華許談過，但未說明時間。他表示，「沒有試著說服他」，並說「倒不如跟理事會投一樣的票，反正也改變不了結果」。

川普說，他告訴華許，「你想怎麼做就怎麼做」，這無關緊要，因為他沒有足夠票數。無論他做得多好，面對的都是一個充滿敵意的理事會。

除了與川普的關係，華許個人風格也受到關注。華許在宣布升息後主持的記者會僅持續約卅分鐘，為二○一一年聯準會主席開始定期舉行記者會以來最短的一次，且這次記者會每家媒體的記者都只能提問一個問題，不同於過往還能追問的慣例。

華許在解釋升息決定時，用詞也相當謹慎，一方面強調經濟持續加速，另一方面指出通膨仍然過高。他也明確指出，通膨對低收入勞工衝擊尤其嚴重。

分析師指出，這段話同時說給兩類人聽：希望確認聯準會認真抑制通膨的投資人，以及對利率上升感到不安的白宮。

這種策略似乎成功了。投資人歡迎這次升息，視之為聯準會仍保持獨立、致力抗擊通膨的訊號，迅速加碼押注聯準會還會進一步升息。貝萊德高級投資組合經理羅森柏格表示，市場顯然認為，華許的可信度提高許多。