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Fed主席一番話 安撫了白宮

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席華許向來主張，決策者應該少說話。他在這次政策會議後照例舉行記者會，但卻創下了有史以來最短記者會紀錄，無疑彰顯他堅守原則。

華許16日在Fed宣布三年多來首次升息後舉行的例行記者會，僅持續約30分鐘，為2011年Fed主席開始定期舉行記者會以來最短的一次。而且這次記者會每家媒體的記者都只能提問一個問題，不同於過往還能追問的慣例。

華許在記者會解釋升息決定時，用詞也相當謹慎，一方面強調經濟持續加速，另一方面指出通膨仍然過高。他也明確指出，通膨對低收入勞工衝擊尤其嚴重。

分析師指出，這段話同時說給兩類人聽：希望確認Fed認真抑制通膨的投資人，以及對利率上升感到不安的白宮

這種策略似乎成功了。投資人歡迎這次升息，視之為Fed仍保持獨立、致力抗擊通膨的訊號，迅速加碼押注Fed還會進一步升息。貝萊德高級投資組合經理羅森柏格（Jeffrey Rosenberg）表示，市場顯然認為，華許的可信度提高許多。

同時，川普在Fed決策出爐後，怪罪問題出在「非常充滿敵意的理事會」，而非直接批評華許，與他過去屢次抨擊鮑爾的態度，形成鮮明對比。

白宮 Fed 升息

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