聽新聞
0:00 / 0:00

Fed升息1碼 步入緊縮循環？還不一定

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

美國聯準會（Fed）啟動了三年來首次升息，國銀分析，最新點陣圖顯示今年底仍有1碼升息空間，12月再升1碼可能性大。

此次升息較偏向防範通膨的預防性或風險管理操作，而非已明確步入大幅升息循環，後續仍須觀察通膨、就業及景氣變化。

國泰世華銀行指出，最新利率點陣圖顯示，2026、2027年利率中位數上調至4.1%，預估今年底再升1碼，另有八位官員支持明年持續升息，Fed鷹派立場顯著增加。

國泰世華銀認為，華許持續重申Fed抗通膨決心，若核心通膨依舊高於目標值，12月再升1碼可能性大；研判Fed在今年升息2碼後，將觀察緊縮操作對通膨的抑制效果，而非已明確步入大幅升息循環，且明年上半年能源價格基期墊高，亦有助緩和通膨增速。

台新銀行表示，這次Fed 12票全數贊成，顯示委員會對「金融條件不具限制性、通膨改善不足」形成共識。經濟預測呈現「成長更強、失業更低、通膨更黏」的組合，本次升息屬防範二次通膨的預防性操作。

美國聯準會 升息 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed三年來首度升息還沒完？三大銀行估12月恐再升1碼

聯準會啟動三年來首次升息 國泰世華銀預期年底再升一碼

聯準會升息一碼只是開槍示警？市場緊盯是否為「政治性升息」

聯準會今年會再升息？因為這原因…法人：10月不會、等12月

相關新聞

英王警告黃仁勳AI恐釀災難 籲建立管控風險機制

英國國王查理三世十七日警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧（ＡＩ）業界領袖，ＡＩ一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機，造成災難性後果，呼籲各界建立足夠管控機制。

AI政策白宮內鬥…寬鬆管制占上風 黃仁勳頻向川普進言

華爾街日報十六日報導，川普政府內部因ＡＩ政策內鬥，如何因應失控風險讓川普親信分成兩派。財長貝森特、幕僚長威爾斯等人密集開會研商防範措施，試圖說服川普加強介入；另一邊則有白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳及Meta執行長祖克柏等人，頻頻向川普進言，力主政府少管。目前看來，後者正占上風。

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」

全球首富馬斯克十四日在一場科技投資論壇突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷將讓他旗下企業面臨困境，因此他決定在美國興建大型晶圓廠。財經媒體Benzinga報導，馬斯克談話凸顯ＡＩ晶片供應鏈高度集中台灣的風險。

印度莫迪招商美企捧場 應材、科林研發等承諾投資數十億美元

印度總理莫迪17日在印度半導體展（Semicon）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材、科林研發（Lam Research）等美商承諾投資數十億美元。

黃仁勳發豪語 輝達明年晶片銷售將翻倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍，他並表示，AI的安全至關緊要，應該攔下不安全的AI產品。

華許展現鷹式立場…Fed升息1碼 並預期年底前再升1碼

美國聯準會（Fed）9月決議升息1碼，並預期年底前再升1碼，同時釋出五大鷹派訊號：決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現「鷹式」立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。