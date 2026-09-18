Fed升息1碼 步入緊縮循環？還不一定

美國聯準會（Fed）啟動了三年來首次升息，國銀分析，最新點陣圖顯示今年底仍有1碼升息空間，12月再升1碼可能性大。

此次升息較偏向防範通膨的預防性或風險管理操作，而非已明確步入大幅升息循環，後續仍須觀察通膨、就業及景氣變化。

國泰世華銀行指出，最新利率點陣圖顯示，2026、2027年利率中位數上調至4.1%，預估今年底再升1碼，另有八位官員支持明年持續升息，Fed鷹派立場顯著增加。

國泰世華銀認為，華許持續重申Fed抗通膨決心，若核心通膨依舊高於目標值，12月再升1碼可能性大；研判Fed在今年升息2碼後，將觀察緊縮操作對通膨的抑制效果，而非已明確步入大幅升息循環，且明年上半年能源價格基期墊高，亦有助緩和通膨增速。

台新銀行表示，這次Fed 12票全數贊成，顯示委員會對「金融條件不具限制性、通膨改善不足」形成共識。經濟預測呈現「成長更強、失業更低、通膨更黏」的組合，本次升息屬防範二次通膨的預防性操作。