聽新聞
0:00 / 0:00

Fed這次上調利率 三個理由

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席華許在決策會後記者會不斷強調，無論是他本人或同僚決策官員，都不滿意目前通膨情勢，他被問及為何7月按兵不動、9月卻升息時，回應有三個趨勢促成Fed立場改變：經濟增強、通膨趨勢、地緣政治發展。

華許表示，「我們目前主要聚焦職責中的物價穩定目標。事實很清楚，通膨太高，而且持續太久」，「從今年夏季的通膨數據，我並未看出通膨的基本趨勢已實質改善」，近來消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據中，仍有太多項目的六個月及12個月漲幅超過3%。

他被問到這次升息和7月按兵不動決策的差異時，列舉三原因，首先是數據顯示經濟已增強，其次為夏季通膨趨勢未通過測試。第三是地緣政治議題，但華許未直接提及美國與伊朗的衝突。

利率 美國聯準會 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed決策／華許：通膨居高太久 這「三項變化」促成升息決定

Fed三年來首度升息還沒完？三大銀行估12月恐再升1碼

聯準會恐還會再升息 中信投顧：點陣圖、經濟展望皆偏鷹

華許利率政策立場究竟為何？ Fed主席3場記者會發言拼湊出清晰輪廓

相關新聞

英王警告黃仁勳AI恐釀災難 籲建立管控風險機制

英國國王查理三世十七日警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧（ＡＩ）業界領袖，ＡＩ一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機，造成災難性後果，呼籲各界建立足夠管控機制。

AI政策白宮內鬥…寬鬆管制占上風 黃仁勳頻向川普進言

華爾街日報十六日報導，川普政府內部因ＡＩ政策內鬥，如何因應失控風險讓川普親信分成兩派。財長貝森特、幕僚長威爾斯等人密集開會研商防範措施，試圖說服川普加強介入；另一邊則有白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳及Meta執行長祖克柏等人，頻頻向川普進言，力主政府少管。目前看來，後者正占上風。

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」

全球首富馬斯克十四日在一場科技投資論壇突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷將讓他旗下企業面臨困境，因此他決定在美國興建大型晶圓廠。財經媒體Benzinga報導，馬斯克談話凸顯ＡＩ晶片供應鏈高度集中台灣的風險。

印度莫迪招商美企捧場 應材、科林研發等承諾投資數十億美元

印度總理莫迪17日在印度半導體展（Semicon）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材、科林研發（Lam Research）等美商承諾投資數十億美元。

黃仁勳發豪語 輝達明年晶片銷售將翻倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍，他並表示，AI的安全至關緊要，應該攔下不安全的AI產品。

華許展現鷹式立場…Fed升息1碼 並預期年底前再升1碼

美國聯準會（Fed）9月決議升息1碼，並預期年底前再升1碼，同時釋出五大鷹派訊號：決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現「鷹式」立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。