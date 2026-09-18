Fed這次上調利率 三個理由

美國聯準會（Fed）主席華許在決策會後記者會不斷強調，無論是他本人或同僚決策官員，都不滿意目前通膨情勢，他被問及為何7月按兵不動、9月卻升息時，回應有三個趨勢促成Fed立場改變：經濟增強、通膨趨勢、地緣政治發展。

華許表示，「我們目前主要聚焦職責中的物價穩定目標。事實很清楚，通膨太高，而且持續太久」，「從今年夏季的通膨數據，我並未看出通膨的基本趨勢已實質改善」，近來消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據中，仍有太多項目的六個月及12個月漲幅超過3%。

他被問到這次升息和7月按兵不動決策的差異時，列舉三原因，首先是數據顯示經濟已增強，其次為夏季通膨趨勢未通過測試。第三是地緣政治議題，但華許未直接提及美國與伊朗的衝突。