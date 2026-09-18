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華許展現鷹式立場…Fed升息1碼 並預期年底前再升1碼

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電
Fed主席華許。法新社
Fed主席華許。法新社

美國聯準會（Fed）9月決議升息1碼，並預期年底前再升1碼，同時釋出五大鷹派訊號：決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現「鷹式」立場。

此次Fed利率決策雖通過市場的可信度考驗，卻可能使美債殖利率維持高檔更長一段時間。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）16日一致決議，調高基準的聯邦資金利率目標區間1碼，升至3.75%-4.0%，是三年來首次升息。

華許表示，「明顯的事實是通膨太高，且持續過久。夏季公布的通膨的數據並未顯示潛在的（通膨）趨勢已有重大改善」，「我們必須對通膨明確且夠快速地趨向目標具有信心」，引發關注的是他形容這次升息為「收回一些寬鬆」，被解讀為新一波升息循環的開端。

決策聲明進一步展現壓低通膨的決心，強調經濟活動穩健擴張，國內支出強韌，生產力成長強勁，資本投資熱絡等有利趨勢，淡化地緣政局對經濟造成的不確定性，同時更強調通膨將「更及時」（timelier）地達成2%目標，凸顯官員對通膨與就業兩大使命的風險權衡已進一步偏向通膨，決心阻止中東戰爭與AI投資熱潮所可能引發的更廣泛通膨危機。

利率預測點狀圖顯示，提交利率預測的18位官員中，16人預測今年內至少會再升息1碼，其中四人更預測將再升息2碼，多於6月時的九人。華許上任以來便選擇不提交個人利率預測。

多數官員也不再像6月般預期明年會降息。最新點狀圖顯示，八名官員預期明年將升息、6人預期利率維持不變，另有4人預估降息；官員也預期2028年將降息一次，2029年則至少降息一次，但官員也調高長期利率預估0.1個百分點至3.2%，象徵認為中性利率提高。

最新經濟預測也傳達鷹派訊號，包括調高今年的核心通膨率預測0.1個百分點到3.4%，而且預期要到2029年才能達成2%通膨目標，比6月的預估延後一年。

Fed 升息 華許

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