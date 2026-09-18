日銀決策面臨考驗 日圓走勢今天見真章

美國聯準會（Fed）16日決議升息1碼並釋出鷹派訊號後，日圓一度重貶約1%，日本央行本周五（18日）的決策會議顯然面臨極大考驗。分析師指出，Fed此次鷹派升息將對亞洲貨幣帶來壓力，尤其是日圓。

Fed不僅宣布三年來首次升息，並暗示未來會進一步調高利率，促使交易人士押注明年中前還會升息三次。即使市場預期日銀本周也將升息，美日利差顯然仍將維持在高檔。

日圓在隔夜交易中一度貶值約1%，至156.42日圓兌1美元。

墨爾本ACCM研究主管殷葛倫（音譯）表示「日本目前確實面臨巨大壓力，不僅要升息，還須釋放鷹派訊息，將傷害降至最低」。他說，如果日銀讓市場失望，不能排除日圓將很快貶至160日圓的風險。

KCM Trade首席市場分析師沃特勒表示，「鑒於Fed近來展現的鷹派姿態，亞洲市場緊張情緒可能會持續一段時間。」

路透在Fed決策後公布的一項調查顯示，由於中東局勢緊張加劇、美國公債殖利率上升，市場人士紛紛加碼菲律賓披索、印度盧比、泰銖、馬元等亞幣的空頭部位，代表預測這些亞洲主要貨幣將進一步貶值，對新台幣、星元與韓元作多部位也遭削減。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤認為，經常帳陷入逆差的亞洲國家將面臨較大挑戰，因為美國利率上升代表這些國家較難以吸引資金流入，包括菲律賓、印度、印尼和泰國的貨幣至少近期會出現壓力，不過在Fed緊縮周期中，人民幣的穩定能對亞洲貨幣發揮錨定作用，新台幣和韓元的表現預期會較穩定。

澳洲交易經紀商Vantage的資深市場分析師陳碧菲則指出，亞洲各央行的寬鬆空間相對被縮小，台灣和南韓等股市因科技股占比較高，對形勢會尤其敏感。長期而言，不代表股市會一路下跌，但確實改變了格局，估值緩衝空間縮小，資本成本增加，企業獲利將愈來愈需要獨自扛起市場上漲的大梁。

至於澳洲央行基準利率相對較高，但殷葛倫認為，能源價格高漲和通膨前景，也讓澳洲央行本月底再次升息理由更充足。