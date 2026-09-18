聽新聞
0:00 / 0:00

英國利率不動 巴西連五降

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

英格蘭銀行（央行）17日宣布按兵不動，把利率維持在3.75%，但同時示警，如果中東戰爭導致通膨升溫，可能必須採取行動。巴西央行16日則連續第五度降息，以因應經濟減速。

彭博資訊報導，英國九名決策官員中，包括總裁貝利在內的六人支持維持利率不變，與前次政策會議的投票立場相同。

在講稿中，貝利表示，迄今為止，全球能源震撼對英國的物價與薪資影響有限，「但動盪延續愈久，對通膨的影響就愈大，我們需要升息的可能性也愈高」。

英國央行同時也宣布停止出售長天期公債的計畫，並計劃在2034年9月前，完成對其4,880億英鎊（6,530億美元）的公債部位的縮減安排。

施羅德全球經濟主管瑞斯說：「（英國）國內的通膨仍受控、薪資成長正減速、失業率逼近5%，反映勞動市場實質疲弱」，「這並非需要升息的經濟樣貌」，「更大的風險來自財政政策」。

巴西央行16日連續第五度降息1碼，把利率降至13.75%，符合市場預期，以因應經濟減速跡象更明確。巴西央行下次會議將於11月初舉行，距總統大選第二輪投票僅數日。

英國 利率 巴西

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國央行利率維持3.75% 警告中東戰事若持續恐需升息

央行這次不升、12月會升？首席經濟學家揭利率下一步

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

相關新聞

美關稅大刀砍向俄國夥伴 進口俄能源前五大國恐吞最高100%稅率

美國聯邦眾議院16日以262票贊成、159票反對，通過一項已在聯邦參議院通過的制裁案，授權總統川普可對前五大進口俄羅斯能源的國家課徵最高100%關稅，包含中國大陸與印度，以切斷俄國經濟命脈。該案會在川普簽署後生效。

印度莫迪招商美企捧場 應材、科林研發等承諾投資數十億美元

印度總理莫迪17日在印度半導體展（Semicon）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材、科林研發（Lam Research）等美商承諾投資數十億美元。

黃仁勳發豪語 輝達明年晶片銷售將翻倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍，他並表示，AI的安全至關緊要，應該攔下不安全的AI產品。

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」

全球首富馬斯克十四日在一場科技投資論壇突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷將讓他旗下企業面臨困境，因此他決定在美國興建大型晶圓廠。財經媒體Benzinga報導，馬斯克談話凸顯ＡＩ晶片供應鏈高度集中台灣的風險。

AI政策白宮內鬥…寬鬆管制占上風 黃仁勳頻向川普進言

華爾街日報十六日報導，川普政府內部因ＡＩ政策內鬥，如何因應失控風險讓川普親信分成兩派。財長貝森特、幕僚長威爾斯等人密集開會研商防範措施，試圖說服川普加強介入；另一邊則有白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳及Meta執行長祖克柏等人，頻頻向川普進言，力主政府少管。目前看來，後者正占上風。

英王警告黃仁勳AI恐釀災難 籲建立管控風險機制

英國國王查理三世十七日警告輝達執行長黃仁勳等人工智慧（ＡＩ）業界領袖，ＡＩ一旦落入錯誤的人手中，恐帶來人類生存危機，造成災難性後果，呼籲各界建立足夠管控機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。