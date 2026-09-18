英國利率不動 巴西連五降

英格蘭銀行（央行）17日宣布按兵不動，把利率維持在3.75%，但同時示警，如果中東戰爭導致通膨升溫，可能必須採取行動。巴西央行16日則連續第五度降息，以因應經濟減速。

彭博資訊報導，英國九名決策官員中，包括總裁貝利在內的六人支持維持利率不變，與前次政策會議的投票立場相同。

在講稿中，貝利表示，迄今為止，全球能源震撼對英國的物價與薪資影響有限，「但動盪延續愈久，對通膨的影響就愈大，我們需要升息的可能性也愈高」。

英國央行同時也宣布停止出售長天期公債的計畫，並計劃在2034年9月前，完成對其4,880億英鎊（6,530億美元）的公債部位的縮減安排。

施羅德全球經濟主管瑞斯說：「（英國）國內的通膨仍受控、薪資成長正減速、失業率逼近5%，反映勞動市場實質疲弱」，「這並非需要升息的經濟樣貌」，「更大的風險來自財政政策」。

巴西央行16日連續第五度降息1碼，把利率降至13.75%，符合市場預期，以因應經濟減速跡象更明確。巴西央行下次會議將於11月初舉行，距總統大選第二輪投票僅數日。