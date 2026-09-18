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歐盟要禁13歲以下使用社媒

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐盟執委會主席范德賴恩17日提出一項大刀闊斧的計畫，以保護孩童的網路安全。她提案禁止未滿13歲孩童使用社群媒體，並要求線上服務業者為兒童設計安全帳戶。

這項提案類似澳洲、英國、中國、印度、土耳其和多個歐盟會員國的先前舉措，因擔憂臉書、Instagram、TikTok、YouTube和ChatGPT等對孩童的心理健康和安全造成影響。

范德賴恩表示，她提出的這項「歐盟兒童法案」（EU Kids Act）將「在數位世界裡設下清楚界線，就和我們每天在真實世界裡做的一樣」。

這項提案未來幾個月還須和歐盟會員國和歐洲議會談判，才會正式立法。在這項提案下，13至15歲孩童的帳戶將受到家長控管。18歲以下孩童使用的社群媒體、影片分享服務、線上遊戲、人工智慧（AI）伴侶和聊天機器人，則將受限於一系列規範。這些規範包括禁止提供上癮功能、基於用戶分析的動態推薦、無限滾動更新、獎賞手法和未經要求的陌生人接觸。AI伴侶和聊天機器人也必須預設關閉。

線上平台也必須為兒童設計安全的演算法，並提供容易使用的家長監控與封鎖用戶工具。

企業必須透過年齡保證工具驗證開設帳戶用戶的年齡，未合規者最高將處全球年營收6%的罰款。

歐盟 印度 范德賴恩

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